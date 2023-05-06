Украинская команда Monte отправится на BLAST Paris Major без тренера

В столице Франции Париж пройдет крупный турнир в дисциплине Counter Strike: Global Offensive - Blast Paris Major 2023.

Накануне соревнования стало известно, что тренер украинской команды Monte Сергей Imbt Бежанов не сможет посетить французский город.

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Специалист в Twitter сообщил о том, что останется в Украине, где будет следить за своей командой. По словам Бежанова, по новым правилам выезда за границу он не может выехать.

Що ж ми зробили все що могли , але офіційно я точно не їду на мажор із командою , бо війна диктую свої закони і через нові правила це не можливо. Але хлопці готові наскільки це можливо і я в них впевнений. Слава Україні! 🇺🇦 ось що ви почуєете після кожної нашої перемоги 💪 — Sergey LMBT Bezhanov (@LMBT_CSGO) May 5, 2023

Напомним, что старт BLAST Paris Major запланирован на 8 мая.

Отметим, на ISPORT.ua доступно расписание и результаты турнира.