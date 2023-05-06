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Украинская команда Monte отправится на BLAST Paris Major без тренера

Сергей Бежанов не может покинуть пределы Украины по новым правилам.
Сегодня, 08:20
Сергей Imbt Бежанов / HLTV
Сергей Imbt Бежанов / HLTV

В столице Франции Париж пройдет крупный турнир в дисциплине Counter Strike: Global Offensive - Blast Paris Major 2023.

Накануне соревнования стало известно, что тренер украинской команды Monte Сергей Imbt Бежанов не сможет посетить французский город.

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Специалист в Twitter сообщил о том, что останется в Украине, где будет следить за своей командой. По словам Бежанова, по новым правилам выезда за границу он не может выехать.

Напомним, что старт BLAST Paris Major запланирован на 8 мая.

Отметим, на ISPORT.ua доступно расписание и результаты турнира.


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