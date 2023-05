Monte обыграли Pain и вышли в стадию легенд BLAST Paris Major 2023

В четверг, 11 мая, в рамках четвертого тура BLAST Paris Major 2023 украинская команда Monte встречалась с представителем Бразилии - Pain.

Поединок проходил в формате bo3, а проигравший покидал мейджор, который проходит во Франции.

Первая карта Anubis была выбором Monte. Украинский коллектив уступил в первой половине, однако сменив сторону игра у команды не пошла - 10:16.

Вторую карту Nuke выбрал бразильский коллектив. Первая половина завершилась минимальной победой Monte (14:1), а на другой стороне украинцы закрыли соперника 16:1.

Решающей картой стала Mirage. На ней велась крайне близкая борьба, где команды одна за другой перехватывали инициативу, однако Monte собрались с силами и закрыли оппонента 16:10.

WE ARE THE LEGENDS!🥹🇺🇦



A thorny path, hundreds of won and lost maps, participation in all kinds of tournaments. We went through it together with you! All for this moment! We thank our guys for these emotions @somedieyoungCS @kRaSNaLkox @woro2k @boroscs @demqqqq @LMBT_CSGO… pic.twitter.com/GQdnYb1UtX