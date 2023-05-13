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NaVi неожиданно без шансов проиграли Liquid

Украинский коллектив неожиданно проиграл соперникам из Северной Америки.
Сегодня, 19:24
s1mple / HLTV.org
s1mple / HLTV.org

В рамках второго раунда стадии Легенд на BLAST.tv Paris Major 2023 NaVi встретились с Liquid. Поединок проходил в формате bo1 на карте Inferno.

Американская организация начала за атаку и брала раунд за раундом просто уничтожая "рожденных побеждать". Всего за первую половину NaVi смогли выиграть всего один раунд.

Провальный матч провел капитан украинского коллектива electronic. Теперь NaVi продолжат мажор в стадии 1-1, тогда как Liquid остается выиграть лишь один матч для выхода в плей-офф.

Paris Major 2023, 2-й раунд
NaVi - Liqud 0:1 (Inferno 8:16)

На ISPORT также доступны расписание и результаты всех матчей BLAST.tv Paris Major 2023.


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