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NaVI одолели NiP и теперь сыграют в матче за плей-офф

Украинский коллектив завершил матч третьего раунда.
Сегодня, 13:33
Natus Vincere / HLTV.org
Natus Vincere / HLTV.org

На второй день стадии легенд BLAST.tv Paris Major команда Natus Vincere вышла с результатом 1 победа и 1 поражение, а потому проводила свой матч в формате bo1. Соперником стала шведская организация Ninjas in Pyjamas.

Начавшие матч на карте Overpass "рожденные побеждать" очень круто, выиграв шесть раундов подряд. В общей сложности первая половина закончилась со счетом 11:4 в пользу украинцев.

После смены сторон NiP взяли "пистолетную серию", но проиграли первый же вооруженный раунд и в дальнейшем подопечные B1ad3 снова начали брать раунды и в конце концов дожали своего соперника. Стоит отметить украинца headtr1k, лучшим в своей команде.

3-й раунд, команды с рекордом 1-1
NaVi - NiP 1:0 (Overpass 16:9)

Сегодня свой матч второго раунда проведет другая украинская организация Monte. Расписание и результаты матчей турнира можно просмотреть на ISPORT.


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