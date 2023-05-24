NaVi пропустят два турнира по CS:GO из-за проблем с визами

Команда NaVi объявила, что пропустит два ближайших турнира из-за проблем с визами.

"Из-за плотного турнирного графика не все игроки нашей команды по успевают получить визы в США, поэтому ближайший BLAST Premier: Spring Final 2023 пройдет без участия NAVI.

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Следующим турниром для NAVI CS:GO станет BLAST Premier: Fall Groups, который начнется уже после летнего перерыва игроков. Увидимся в новом сезоне", – говорится в заявлении организации.

Напомним, IEM Dallas 2023 пройдет с 29 мая по 4 июня, а BLAST Premier Spring Final - с 7 по 11 июня в Вашингтоне, США.

На ISPORT также доступны расписание и результаты матчей Natus Vincere.