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Monte выступили с заявлением насчет списка Министерства молодежи и спорта Украины

Команда принесла извинения за то, что украинские игроки не все и не вовремя вернулись из-за границы.
Сегодня, 14:00
Monte / HLTV.org
Monte / HLTV.org

В пятницу, 26 мая, Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало список тех спортсменов, которые нарушили обязательство при выезде за границу.

В их числе оказались три киберспортсмена команды Monte: Виктор "sdy" Оруджев,  Владимир "Woro2k" Велетнюк и Сергей "DemQQ" Демченко.

Официальное заявление команды не заставило себя ждать - оно было опубликовано в Telegram-канале коллектива.

"Игроки Монте свалили за границу и не хотят возвращаться? Видимо, вы уже все видели списки "нарушителей", среди которых оказались и наши игроки. Мы хотим разъяснить ситуацию для вас, чтобы не возникало никаких вопросов".

"По специальному разрешению Министерства молодежи и спорта Украины наша команда в составе 3-х игроков и тренера выехала за границу в Варшаву для подготовки к RMR турниру в Копенгагене. По этому разрешению мы должны были вернуться на территорию Украины 16 апреля".

"Получилось так, что мы прошли в следующую стадию Челенджеров и продолжили тренировку и подготовку к турниру, а наш тренер Сергей "lmbt" Бежанов вернулся домой по личным причинам (спойлер: назад ему запретили выезд и мы были единственной командой, которая играла без тренера весь турнир)".

Источник: HLTV.org

"Как вы знаете, после стадии Челленджеров мы прошли еще дальше и вышли в стадию Легенд. А дальше еще и вышли в плей-офф и попали в топ-8 лучших команд последнего Мейджора в истории CS:GO".

"Сразу после окончания финала турнира, 21 мая, наши игроки Сергей "DemQQ" Демченко и Владимир "Woro2k" Велетнюк вернулись в Украину и 22 мая уже пересекли границу и сейчас находятся здесь".

"Виктор "sdy" Оруджев сейчас находится в Польше, ведь по форс-мажорным обстоятельствам не смог вовремя уехать. Через несколько дней после Мейджора, 24 мая, мы уже продолжили играть другой турнир, поэтому он вынужден был остаться и доиграть его".

Источник: HLTV.org

"Через несколько дней Виктор тоже вернется в Украину, а в июне всех фанатов ждет автограф сессия в Киеве, которую мы уже давно запланировали и совсем скоро скажем точные даты для вас".

"Мы прославляли Украину и попали в 1/4 финала крупнейшего турнира. Кричали "Слава Україні" на миллионную аудиторию. Напоминали о войне в своих интервью. Делали сборы на помощь ВСУ. И дальше продолжаем делать все, чтобы достойно представлять наше государство" .

"Просим прощения у Министерства молодежи и спорта Украины, что не вернулись вовремя домой, чтобы сделать все вышеперечисленное возможным. СЛАВА УКРАЇНІ!".

Ранее стало известно, что NaVi не смогут принять участие в двух турнирах из-за проблем с визой, а потому для них сезон окончен.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война с россией Monte

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