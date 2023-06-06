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Украинцы с B8 в невероятной борьбе сохранили место в топ-дивизионе North America

Dendi и компания сохранили место в высшем дивизионе, отыграв 13 часов.
Сегодня, 12:20
Даниил Dendi Ишутин
Даниил Dendi Ишутин

В понедельник, 5 июня, в рамках верхнего дивизиона Dota Pro Circuit состоялась переигровка, в которой принимали участие три команды - украинский коллектив из В8, ALPHA  и SKG.

Переигровка длилась 13 часов, однако старания украинцев были оправданы.

Им удалось в серии игр одолеть соперника, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе.

Ранее сообщалось, что игроки B8 и Monte были исключены из состава сборной Украины по CS:GO.


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