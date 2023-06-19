Большая пресс-конференция и автограф-сессия Monte

12 июня в Киеве при поддержке компании FAVBET состоялась пресс-конференция новых звезд украинского киберспорта - команды Monte, которая недавно вернулась после сенсационного выступления на BLAST.tv Paris Major 2023.

Monte - украинская команда, которая в этом году наделала много шума на мировой сцене, неожиданно ворвавшись в элиту киберспорта и заняв место сильнейшей команды CS:GO Украины.

В мае команда провела мощное выступление на BLAST.tv Paris Major 2023, который начинала в статусе андердога. Здесь украинцам удалось выйти в стадию чемпионов, обыграв гораздо более титулованные команды, в том числе FURIA, fnatic и другую украинскую организацию - знаменитых Na`Vi.

Остановить игроков Monte удалось лишь немцам GamerLegion, которые изначально считались фаворитами турнира. Итог Monte - пятое место на соревнованиях, которые можно считать аналогом Лиги Чемпионов в мире CS:GO, и попадание в топ-10 мирового рейтинга.

Это - огромное достижение для команды, основанной всего за два года до этого. Monte была создана в 2021 Владимиром "Woro2k" Велетнюком, а вдохновением для названия стал его родной город Монастырище в Черкасской области. Герб города даже лег в основу логотипа организации.

Сейчас в составе Monte 5 игроков - украинцы Владимир "Woro2k" Велетнюк, Сергей "DemQQ" Демченко и Виктор "sdy" Оруджев, поляк Симон "kRaSnaL" Мрожек и Мохаммад "Boros" Малхас из Иордании. Команда отмечается четкой проукраинской позицией и общается исключительно на украинском или английском. А во время BLAST.tv Paris Major 2023 на форме игроков был размещен QR-код, по которому можно было сделать донат на United24.

Накануне парижского мейджора команда заключила спонсорский контракт с компанией FAVBET, которая, опираясь на многолетний опыт предыдущих киберспортивных партнерств, смогла разглядеть огромный потенциал молодого коллектива.

"Мы увидели ответственность, целеустремленность, командную работу и невероятно профессиональный подход к подготовке. Все это - качества будущих чемпионов. Мы поздравляем Monte с попаданием в десятку лучших команд мира и счастливы, что Украину на международной киберспортивной арене представляют именно они. Поэтому пригласили всех познакомиться с ними поближе во время нашей пресс-конференции", - рассказали в FAVBET.

На мероприятии присутствовали Woro2k и DemQQ вместе с тренером Сергеем "lmbt" Бежановым и менеджером Айдыном "KrizzeN" Турлибековым. Во время события участники имели возможность лично пообщаться с игроками и тренерами Monte, взять автографы, а также выиграть мерч Monte и другие подарки во время тематического квиза.