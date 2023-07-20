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NaVi в борьбе уступили лучшей команде мира

Украинский клуб упустил первую возможность выйти на финальную часть BLAST Premier Fall.
Сегодня, 19:58
HLTV
HLTV

В рамках гранд-финала группы B турнира BLAST Premier Fall Groups 2023 с CS:GO встретились NaVi и датский коллектив Heroic, занимающий первое место в мировом рейтинге.

Несколько дней назад "родившиеся побеждать" уже уступали этой команде и пытались взять реванш, но проиграли свою карту (Мираж), где взяли всего 11 раундов. И все же желто-черные смогли удивить и одолеть соперника на Инферно со счетом 16:14.

Но на решающей карте все было не так хорошо - ужасная первая половина не дала Natus Vincere возможности победить, поэтому именно Heroic проходят в финальную часть BLAST Premier Fall, тогда как украинской команде придется провести еще один матч за выход на турнир.

NaVi - Heroic 1:2 (11:16, 16:14, 12:16)


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