NaVi в борьбе уступили лучшей команде мира

В рамках гранд-финала группы B турнира BLAST Premier Fall Groups 2023 с CS:GO встретились NaVi и датский коллектив Heroic, занимающий первое место в мировом рейтинге.

Несколько дней назад "родившиеся побеждать" уже уступали этой команде и пытались взять реванш, но проиграли свою карту (Мираж), где взяли всего 11 раундов. И все же желто-черные смогли удивить и одолеть соперника на Инферно со счетом 16:14.

Но на решающей карте все было не так хорошо - ужасная первая половина не дала Natus Vincere возможности победить, поэтому именно Heroic проходят в финальную часть BLAST Premier Fall, тогда как украинской команде придется провести еще один матч за выход на турнир.

NaVi - Heroic 1:2 (11:16, 16:14, 12:16)