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NaVi не без проблем одолели OG и вышли в полуфинал нижней сетки IEM Cologne 2023

"Рожденные побеждать" прошли в следующий раунд.
Сегодня, 20:52
Natus Vincere / HLTV.org
Natus Vincere / HLTV.org

В понедельник, 31 июля, состоялся матч первого раунда нижней сетки группы B на IEM Cologne 2023.

После поражения от MOUZ со счетом 0:2 Natus Vincere упали в нижнюю сетку, где на них ожидала встреча с OG, которые в свою очередь уступили Vitality с таким же счетом.

Команды сделали свои выборы: OG пикнули Anubis, а NaVi - Inferno.

Первая половина пика OG прошла для "Рожденных побеждать" очень уверенно (11:4), что помогло им оформить гандикап, перед половиной №2. Она хоть и была проиграна, но карта осталась за украинской организацией (16:13).

А вот свой пик дался NaVi очень тяжело. И если первая половина завершилась при минимальном преимуществе 8:7, то вторая была полностью провалена (3:9), что привело к тай-брейку, который игрался на Ancient.

К счастью, там все было куда спокойнее: 10:5 по результатам первой половины и 6:5 во второй, что позволило завоевать победу в матче.

NaVi - OG 2:1 (16:13, 11:16, 16:10)

Таким образом OG покидают турнир, а Natus Vincere встретятся с FaZe в полуфинале нижней сетки группы В.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей на IEM Cologne 2023.

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