NaVi не без проблем одолели OG и вышли в полуфинал нижней сетки IEM Cologne 2023

We close Ancient (16:10) and the series. GGs @OGcsgo . See you tomorrow, #navination , on our game against @FaZeClan . #CSGO pic.twitter.com/OOiny4L3WN

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...