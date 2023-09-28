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NaVi встретятся с Monte в полуфинале ESL Pro League Season 18

Победив Eternal Fire, "Рожденные побеждать" обеспечили фанатам украинское дерби.
Вчера, 22:20
Natus Vincere / HLTV.org
Natus Vincere / HLTV.org

В четверг, 28 сентября, состоялся четвертьфинальный матч ESL Pro League Season 18 между Natus Vincere и Eternal Fire.

Игровыми картами в этот день стали Anubis (пик Eternal Fire) и Nuke (пик NaVi).

Примечательно, что на своей карте турецкий коллектив не сумел как следует составить конкуренцию украинской организации, которая без труда забрала Anubis со счетом 16:7.

И несмотря на то, что "Рожденные побеждать" проиграли на Nuke больше раундов, чем на Anubis, они все равно не получили никакого испытания "огнем", выиграв карту 16:10.

NaVi - Eternal Fire 2:0 (16:7, 16:10)

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Как итог, Eternal Fire отправляются домой, а Natus Vincere - в полуфинал турнира, где они встретятся с другой украинской командой, Monte.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей ESL Pro League Season 18.

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