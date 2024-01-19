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Международная федерация киберспорта приостановила членство росии

Вскоре IESF примет окончательное решение по этому поводу.
Сегодня, 17:59
/ IESF
/ IESF

Международная федерация киберспорта IESF приостановила членство росии.

Это случилось после официальной жалобы со стороны Украины. Украинская федерация заявила, что действия росиян грубо нарушают положения IESF.

В частности, речь идет о том, что росийская федерация продолжает работу на окупированных и аннексированных территориях.

Однако данное решение будет действовать до заседания Генеральной Ассамблеи IESF, на котором уже и решат возобновить ли членство росии или отстранить их.

Также в IESF дополнительно подчеркнули, что осуждают любые войны, ненависть и дискриминацию.

Напомним, что сразу два украинских коллектива пробились в квалификацию на первый "мейджор" по CS 2.

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