Международная федерация киберспорта приостановила членство росии

Вскоре IESF примет окончательное решение по этому поводу.

Международная федерация киберспорта IESF приостановила членство росии.

Это случилось после официальной жалобы со стороны Украины. Украинская федерация заявила, что действия росиян грубо нарушают положения IESF.

В частности, речь идет о том, что росийская федерация продолжает работу на окупированных и аннексированных территориях.

Однако данное решение будет действовать до заседания Генеральной Ассамблеи IESF, на котором уже и решат возобновить ли членство росии или отстранить их.

Также в IESF дополнительно подчеркнули, что осуждают любые войны, ненависть и дискриминацию.

Напомним, что сразу два украинских коллектива пробились в квалификацию на первый "мейджор" по CS 2.

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