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NaVi дважды на овертаймах обыграли россиян с virtus.pro и вышли на RMR Major Copenhagen 2024

Украинская команда встретилась с клубом "из Армении".
Сегодня, 21:32
w0nderful / HLTV
w0nderful / HLTV

В третьем раунде - матче за выход на "мажор" - в рамках закрытых квалификаций на RMR Major Copenhagen 2024 украинский коллектив Natus Vincere встретился с virtus.pro.

Команды играли в рамках матча bo3. Первой картой был Overpass, выбранный игроками из террористического государства. Именно они стали лучше, но после того, как счет стал 1:9, NaVi начали камбэк и смогли перевести игру на овертаймы. В первых экстра-таймах победителя не обнаружили, а уже во вторых сильнее были представители клуба из Украины (19:16).

Затем команды перешли на Anubis, где игра разворачивалась по очень похожему сценарию – 1:8 NaVi проигрывали, начали камбек и довели до экстра-таймов. Но на этот раз они справились вообще легко, выиграв четыре раунда подряд.

NaVi - virtus.pro 2:0 (19:16, 16:12)

Таким образом, NaVi вышли на RMR турнир, где и определятся все участники главного турнира первого полугодия 2024-го – RMR Major Copenhagen 2024.

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