Monte вслед за NaVi проиграли на старте IEM Katowice 2024

После месячного перерыва Monte наконец-то провели первый матч в 2024 году, но провели его ужасно.

На первой карте (Overpass – выбор соперника) украинцы хорошо стартовали с четырех выигранных подряд раундов, но потом проиграли столько же. Собрались и выиграли еще четыре подряд. Но после смены сторон за атаку Monte не сумели выиграть ни одного раунда, проиграв девять подряд.

Выбором Monte был Ancient, но здесь у подопечных lmbt дела пошли еще хуже и выиграть удалось только пять раундов.

Monte - GamerLegion 0:2 (8:13, 5:13)

Как и днем ранее в случае с NaVi, Monte упали в нижнюю сетку турнира, где встретятся с неудачником пары MOUZ - Cloud9. Этот поединок пройдет в понедельник, 5 февраля.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей IEM Katowice 2024.

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