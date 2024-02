NaVi без шансов уступили россиянам, а затем "отбили им кулачки"

В первом матче группового этапа IEM Katowice 2024 украинская команда Natus Vincere встречалась с "сербской" командой Spirit.

На первой карте – Ancient – ​​соперник был гораздо сильнее и почти без шансов "переехал" NaVi. Похожая ситуация была в первой половине Anubis, которую Spirit выиграли со счетом 9:3. Но "рожденные побеждать" сделали крутой камбэк и выиграли карту в основное время.

Решалось все на Mirage, и здесь Natus Vincere не показали свою лучшую игру и без шансов уступили.

Unfortunately, we didn't manage to bounce back on Mirage. Tomorrow we will play in the lower bracket of the group.#CS2 #navination pic.twitter.com/w593uj49hy