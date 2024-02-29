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Astralis вернули br0 из Monte и исключили blameF из состава

Киберспортивная организация произвела изменения в ростере по CS2.
Сегодня, 13:14
Александер br0 Бро / astralis.gg
Александер br0 Бро / astralis.gg

Киберспортивный клуб Astralis объявил о возвращении в состав команды по CS2 Александера br0 Бро из Monte.

Об этом сообщает официальный сайт Astralis.

Игрок является воспитанником академии датской киберспортивной организации и представлял команду с декабря 2022 года по июль 2023 года.

В составе Astralis br0 должен будет заменить Бенджамина blameF Бремера.

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BlameF, ранее исполнявший обязанности капитана команды, был исключен из состава по CS2 и переведен в запас. В дальнейшем планируется продажа игрока. Причиной такого решения стали недостаточно высокие результаты состава.

BlameF представлял Astralis с ноября 2021 года. 

Новым капитаном команды станет Николай device Ридтц

Ранее сообщалось, что Monte попрощались со своим лидером Виктором sdy Оруджевым. Известно, что в ближайшее время за украинскую организацию будет играть Владислав Kvem Король из команды IKLA.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: astralis Monte CS2

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