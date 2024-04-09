Monte выступят на турнире в Бразилии после того, как правительство не выпустило их в Китай

Украинская команда сыграет на престижном соревновании после скандала.

Украинская команда по CS2 Monte сможет принять участие на турнире в Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024.

Пресс-служба клуба опубликовала заявление, что игрокам удалось пересечь границу.

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Напомним, что Monte пропустили турнир IEM Chengdu из-за отказа правительства выпускать игроков за границу.

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