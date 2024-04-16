iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Капитан сборной Дании основал свой киберспортивный клуб

Симон Кьер начал инвестировать в CS2.
Сегодня, 16:41
Симон Кьер / Getty Images
Симон Кьер / Getty Images

Футболист сборной Дании и Милана Симон Кьер основал свою киберспортивную организацию - WOPA Espots

В составе организации есть команда по CS2.

Читай также: Лучший игрок в истории CS сравнил себя с Агуэро после победы NaVi на "мажоре"

  • Кристиан Vster Вестегаард;
  • Лукаш Gnøffe Брунсвиг;
  • Бенжамин brzer Йенсен;
  • Томас LUMSEN Ларсен;
  • Джейми leakz Багге Уэст Дженсен.

Кьер признался, что хочет помогать юным игрокам развиваться.

"Я сам люблю играть в Counter-Strike и надеюсь, что смогу помочь молодым девочкам и мальчикам найти и развить свою страсть".

Ранее сообщалось, что Месси и Агуэро подписали казаха и других экс-игроков Бока Хуниорс в свою команду по CS2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ракицкий и Эгиналду вернулись к тренировкам в общей группе Шахтера Ракицкий и Эгиналду вернулись к тренировкам в общей группе Шахтера
Ряд топ-клубов АПЛ интересуется одним из лидеров РБ Лейпциг Ряд топ-клубов АПЛ интересуется одним из лидеров РБ Лейпциг
Легенда Барселоны в ближайшее время может начать тренерскую карьеру Легенда Барселоны в ближайшее время может начать тренерскую карьеру
Безус выбыл на полгода из-за тяжелой травмы Безус выбыл на полгода из-за тяжелой травмы
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Украина18:38
Ракицкий и Эгиналду вернулись к тренировкам в общей группе Шахтера
Европа18:35
Ряд топ-клубов АПЛ интересуется одним из лидеров РБ Лейпциг
Европа17:59
Легенда Барселоны в ближайшее время может начать тренерскую карьеру
Европа17:55
Безус выбыл на полгода из-за тяжелой травмы
Теннис17:41
Калинина победила французскую спортсменку на турнире в Руане
Европа17:28
Чемпион мира по футболу и лучший бомбардир клуба Бундеслиги умер в возрасте 78 лет
16:50
Украиина - Франция: онлайн-трансляция матча на межународном турнире по футзалу
Киберспорт16:41
Капитан сборной Дании основал свой киберспортивный клуб
Европа16:19
"Разочаровывающий сезон": Кейн оценил чемпионство Байера
Бокс15:55
"Он переоценен": Гвоздик ожидает нокаут в бою Бетербиев - Бивол
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK