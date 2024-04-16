Капитан сборной Дании основал свой киберспортивный клуб
Симон Кьер начал инвестировать в CS2.
Футболист сборной Дании и Милана Симон Кьер основал свою киберспортивную организацию - WOPA Espots
В составе организации есть команда по CS2.
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- Кристиан Vster Вестегаард;
- Лукаш Gnøffe Брунсвиг;
- Бенжамин brzer Йенсен;
- Томас LUMSEN Ларсен;
- Джейми leakz Багге Уэст Дженсен.
Кьер признался, что хочет помогать юным игрокам развиваться.
"Я сам люблю играть в Counter-Strike и надеюсь, что смогу помочь молодым девочкам и мальчикам найти и развить свою страсть".
Ранее сообщалось, что Месси и Агуэро подписали казаха и других экс-игроков Бока Хуниорс в свою команду по CS2.
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