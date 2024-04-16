Капитан сборной Дании основал свой киберспортивный клуб

Футболист сборной Дании и Милана Симон Кьер основал свою киберспортивную организацию - WOPA Espots

В составе организации есть команда по CS2.

Читай также: Лучший игрок в истории CS сравнил себя с Агуэро после победы NaVi на "мажоре"

Кристиан Vster Вестегаард;

Лукаш Gnøffe Брунсвиг;

Бенжамин brzer Йенсен;

Томас LUMSEN Ларсен;

Джейми leakz Багге Уэст Дженсен.

Кьер признался, что хочет помогать юным игрокам развиваться.

"Я сам люблю играть в Counter-Strike и надеюсь, что смогу помочь молодым девочкам и мальчикам найти и развить свою страсть".

Ранее сообщалось, что Месси и Агуэро подписали казаха и других экс-игроков Бока Хуниорс в свою команду по CS2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!