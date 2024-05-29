Natus Vincere вылетели с IEM Dallas, проиграв без шансов HEROIC
"Рожденные побеждать" завершили свое участие на турнире.
В рамках третьего раунда IEM Dallas украинска киберспортивная организация Natus Vincere встречались с HEROIC.
Первой картой был Nuke, на которой "рожденные побеждать" набрали всего восемь раундов - 8:13.
Дальше был выбор NaVi – Mirage. Первая половина завершилась вничью, но затем датчане додавили украинскую команду - 9:13.
Таким образом, Natus Vincere завершили свое участие на турнире, ведь до этого проиграли уже россиянам.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты IEM Dallas.
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