МОК определился с датой и местом проведения первой киберспортивной Олимпиады
МОК наконец определился, где и когда пройдут первые киберспортивных олимпийские игры, пишет Engadget.
Мероприятие запланировано на 2025 год и пройдет в Саудовской Аравии. Однако на текущий момент это вся информация.
Неизвестны ни город, который пример Игры, ни даты проведения,они даже список игр и структура квалификации.
Издание пишет, что МОК уедет переговоры с разработчиками крупных киберспортивных дисциплин: Rocket League, Street Fighter и, конечно, крупнейшей киберспортивных дисциплиной League of Legends.
Также планируется проведение Игр каждые два года, США и Южная Корея уже подали заявки на проведение будущих соревнований. Однако многое будет щависет от успеха мероприятия в Саудовской Аравии.
Ранее также МОК опроверг возможный перенос Олимпиады-2024.
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