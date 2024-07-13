МОК определился с датой и местом проведения первой киберспортивной Олимпиады

Соревнования пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году.

МОК наконец определился, где и когда пройдут первые киберспортивных олимпийские игры, пишет Engadget.

Мероприятие запланировано на 2025 год и пройдет в Саудовской Аравии. Однако на текущий момент это вся информация.

Неизвестны ни город, который пример Игры, ни даты проведения,они даже список игр и структура квалификации.

Издание пишет, что МОК уедет переговоры с разработчиками крупных киберспортивных дисциплин: Rocket League, Street Fighter и, конечно, крупнейшей киберспортивных дисциплиной League of Legends.

Также планируется проведение Игр каждые два года, США и Южная Корея уже подали заявки на проведение будущих соревнований. Однако многое будет щависет от успеха мероприятия в Саудовской Аравии.

Ранее также МОК опроверг возможный перенос Олимпиады-2024.

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