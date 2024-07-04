МОК сделал заявление по поводу слухов о переносе или отмене Олимпиады-2024

Организация расставила все на свои места.

МОК сделал публичное заявление по поводу того, что Олимпиаду-2024 могут перенести из Парижа или отменить.

В сообщении говорится, что Играм ничего не угрожает.

"Это, очевидно, часть текущей кампании по дезинформации против Франции, МОК и его президента, а также Олимпийских игр.

Это не имеет фактического основания. Президент МОК и все Олимпийское движение с нетерпением ждут отличных Олимпийских игр в Париже 2024 года, которые начнутся с церемонии открытия 26 июля".

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее был объявлен состав олимпийской сборной Украины на Игры-2024 в Париже.

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