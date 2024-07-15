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S1mple сделал заявление по поводу своего возвращения в CS2

Костылев рассчитывает на то, что скоро найдет себе команду.
Вчера, 22:53
Александр s1mple Костылев / HLTV
Александр s1mple Костылев / HLTV

Лучший украинский киберспортсмен в дисциплине Counter-Strike Александр s1mple Костылев поделился планами по поводу своего будущего.

По словам игрока, вскоре он рассчитывает возобновить карьеру.

"Это сложный вопрос. Надеюсь, скоро".

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Отметим, что Костылев находится в инактиве с 26 октября 2023. С того момента он провел лишь один официальный матч, выступая за Falcons.

Ранее Monte объявили об уходе из организации капитана.

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