S1mple сделал заявление по поводу своего возвращения в CS2

Костылев рассчитывает на то, что скоро найдет себе команду.

Лучший украинский киберспортсмен в дисциплине Counter-Strike Александр s1mple Костылев поделился планами по поводу своего будущего.

По словам игрока, вскоре он рассчитывает возобновить карьеру.

"Это сложный вопрос. Надеюсь, скоро".

That’s a bit hard question, hopefully soon — Sasha (@s1mpleO) July 14, 2024

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Отметим, что Костылев находится в инактиве с 26 октября 2023. С того момента он провел лишь один официальный матч, выступая за Falcons.

Ранее Monte объявили об уходе из организации капитана.

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