Команда Зинченко встречается с легендарным клубом в финале RES Regional

В рамках гранд-финала шестого сезона турнира по дисциплине Counter Strike 2 - RES Regional - украинский коллектив PASSION UA встречается с легендарным киберспортивным клубом fnatic.

Победитель матча получит 50 тысяч долларов призовых, тогда как проигравший пополнит свой счет на 25 тысяч.

По ходу турнира команда, которая принадлежит футболисту сборной Украины Александру Зинченко, выбила другую легендарную команду - Ninjas in Pyjamas.

Ранее, напомним, NaVi стали чемпионами Esports World Cup.

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