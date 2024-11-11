Компанія Lenovo у партнерстві з Rozetka підтримають турнір з Counter-Strike 2

Компанія Lenovo та Rozetka стали партнерами всеукраїнських аматорських кіберспортивних змагань із дисципліни Counter-Strike 2 – Lenovo Legion Cup New Gen Battle. Фінальна частина турніру об'єднає 16 українських команд та їх фанатів у запеклій боротьбі за призовий фонд у 100 000 гривень.

Змагання розраховано виключно на непрофесійних гравців, обмежуючи доступ до турніру для: професіоналів, які мають діючі контракти, або усні домовленості з кіберспортивними клубами, а також для гравців з 10 рівнем ELO (рейтинг система на платформі FaceIT). Всі матчі проходять виключно онлайн, а участь в турнірі повністю безкоштовна. Ознайомитись з повним переліком правил турніру можна тут.

Турнір проводиться з метою підтримки та розвитку української кіберспортивної спільноти. Для розвитку аматорів та їх навичок, їм потрібна постійна практика і досвід участі в турнірах, щоб у майбутньому, більше талановитих українських команд та гравців здобували перемоги вже на світових аренах.

"Для Lenovo такі турніри - це важлива інвестиція у майбутнє українського кіберспорту. Багато талановитих українських команд та гравців вже досягають неможливого на світових аренах. Ми хочемо і надалі вболівати за українських талантів на найбільших турнірах, саме тому ми проводимо подібні ініціативи для практики та набуття турнірного досвіду серед аматорів." — коментують команда Lenovo в Україні.



“Rozetka підтримує турнір Lenovo Legion Cup: New Gen Battle CS2, щоб розширювати можливості для українських геймерів і просувати кіберспорт в Україні. Ми віримо, що кіберспорт об’єднує молоде покоління та відкриває нові перспективи для розвитку українського Counter-Strike ком’юніті. Разом із Lenovo ми робимо все, щоб забезпечити ігрову атмосферу найвищого рівня.” - представники Rozetka про підтримку української кіберспортивної спільноти.

Про турнір:

Перші кваліфікаційні ігри відбулися 9 та 10 листопада, другі кваліфікаційні ігри заплановані на 16-17 листопада. На стадії відкритих кваліфікацій пройдуть 4 етапи кваліфікації у форматі Single Elimination BO1 (до однієї перемоги) до стадії чвертьфіналів. Чвертьфінали кожної кваліфікації проходять у форматі BO3 (до двох перемог). В наступну стадію проходить по 4 команди з кожної кваліфікації. Команди можуть брати участь у будь-якій кількості кваліфікацій, поки не виграють одну з них.

З 22 по 24 листопада буде проведена групова стадія у якій братимуть участь 16 найсильніших команд. Плей-офф стадія пройде 30 листопада, а фінал турніру запланований на 1 грудня. Починаючи з групової стадії, турнір відбуватиметься за швейцарською системою, при якій у кожному наступному турі зустрічаються супротивники з однаковою або близькою кількістю очок.

Для реєстрації команди на турнірі необхідно доєднатись до турніру на FaceIT, а також, обов’язково заповнити реєстраційну форму (одноразово):

Реєстраційна форма для команд

Реєстраційна форма для окремих гравців

Загальний призовий фонд турніру розподіляється так:

1 місце – 25 000 грн

2 місце – 15 000 грн

3-4 місця – по 10 000 грн

5-8 місця – по 6 000 грн

9-16 місця - по 2 000 грн

Розклад:

09.11.2024 — Legion Cup: New Gen Battle Qualifier №1

10.11.2024 — Legion Cup: New Gen Battle Qualifier №2

16.11.2024 — Legion Cup: New Gen Battle Qualifier №3

17.11.2024 — Legion Cup: New Gen Battle Qualifier №4

22-24.11.2024 — Групова стадія турніру Legion Cup: New Gen Battle

30.11.2024 — Play-off Legion Cup: New Gen Battle

Про Lenovo Legion

Lenovo Legion — провідний світовий бренд ігрової екосистеми, який втілює стійкість і відданість геймерів, які прагнуть досягти своєї ігрової мрії. Компанія Lenovo створює ноутбуки, настільні комп’ютери, монітори та аксесуари для професійного геймінгу, а також програмне забезпечення та сервіси, які допомагають гравцям об’єднатися і зануритися у гру на повну. Прямування до мети, сміливе подолання труднощів і постійний рух вперед — це філософія Lenovo Legion, яка надихає геймерів досягати успіху, навіть якщо це здається неможливим. Досягай неможливого з Lenovo Legion!



Про Rozetka

Rozetka — найбільший онлайн-ритейлер в Україні. З 2005 року ми втілюємо маленькі мрії та грандіозні плани мільйонів людей. На Rozetka можна знайти буквально все - на платформі представлені понад 20 мільйонів товарів в майже 4 тисячах категорій. Rozetka щоразу поруч - наша мережа офлайн-магазинів ритейлера налічує 500 магазинів в 150 містах України. Ми прагнемо робити інноваційні технології доступними для кожного, допомагаючи нашим клієнтам знаходити все, що потрібно для роботи, розваг і творчості.

Про компанію Lenovo:

Lenovo — глобальна технологічна компанія з доходом у $57 млрд, яка посідає 248 місце в рейтингу Fortune Global 500 та щодня обслуговує мільйони користувачів на 180 ринках світу. Зосередившись на сміливому баченні — забезпечувати розумні технології для кожного, компанія Lenovo стала провідним світовим гравцем на ринку ПК завдяки портфоліо пристроїв із підтримкою штучного інтелекту, готових та оптимізованих до нього (ПК, робочі станції, смартфони, планшети), інфраструктурі (центри обробки даних, сховища, межові обчислення, високопродуктивні обчислення та програмно визначена інфраструктура), програмному забезпеченню, рішенням та послугам. Постійні інвестиції Lenovo в інновації, що змінюють світ, створюють більш справедливе, надійне та розумніше майбутнє для всіх і всюди. Lenovo котирується на фондовій біржі Гонконгу під назвою Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Щоб дізнатися більше актуальної інформації, відвідайте сайт https://lenovo.ua.

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