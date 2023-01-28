Рейтинг УЕФА по футзалу
Вашему вниманию обновленный рейтинг национальных сборных по футзалу.
УЕФА обновил официальный рейтинг национальных сборных по футзалу, который учитывает итоги последнего чемпионата Европы.
После континентального первенства в Нидерландах, где Украина провела шесть матчей (Нидерланды, Португалия, Сербия, Казахстан, россия, Испания) и заняла четвертое место, подопечные Александра Косенко расположились на 8-м месте.
На первой строчке рейтинга расположился действующий чемпион Европы - сборная Португалии. Второе место занимает страна-террорист, а третье - бронзовый призер ЧЕ-2022, сборная Испании.
Рейтинг УЕФА
- Португалия - 2693.758;
- россия - 2547.159;
- Испания - 2488.909;
- Казахстан - 2367.187;
- Хорватия - 2051.042;
- Сербия - 2050.143;
- Азербайджан - 2015.589;
- Украина - 2009.816;
- Италия - 1934.516;
- Чехия - 1887.535.
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