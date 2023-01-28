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Рейтинг УЕФА по футзалу

Вашему вниманию обновленный рейтинг национальных сборных по футзалу.
Сегодня, 12:20
Сборная Украины по футзалу / UEFA.COM
Сборная Украины по футзалу / UEFA.COM

УЕФА обновил официальный рейтинг национальных сборных по футзалу, который учитывает итоги последнего чемпионата Европы.

После континентального первенства в Нидерландах, где Украина провела шесть матчей (Нидерланды, Португалия, Сербия, Казахстан, россия, Испания) и заняла четвертое место, подопечные Александра Косенко расположились на 8-м месте.

На первой строчке рейтинга расположился действующий чемпион Европы - сборная Португалии. Второе место занимает страна-террорист, а третье - бронзовый призер ЧЕ-2022, сборная Испании.

Рейтинг УЕФА

  1. Португалия - 2693.758;
  2. россия - 2547.159;
  3. Испания - 2488.909;
  4. Казахстан - 2367.187;
  5. Хорватия - 2051.042;
  6. Сербия - 2050.143;
  7. Азербайджан - 2015.589;
  8. Украина - 2009.816;
  9. Италия - 1934.516;
  10. Чехия - 1887.535.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футзал уефа рейтинг Сборная Украины

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