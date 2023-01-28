Рейтинг УЕФА по футзалу

УЕФА обновил официальный рейтинг национальных сборных по футзалу, который учитывает итоги последнего чемпионата Европы.

После континентального первенства в Нидерландах, где Украина провела шесть матчей (Нидерланды, Португалия, Сербия, Казахстан, россия, Испания) и заняла четвертое место, подопечные Александра Косенко расположились на 8-м месте.

На первой строчке рейтинга расположился действующий чемпион Европы - сборная Португалии. Второе место занимает страна-террорист, а третье - бронзовый призер ЧЕ-2022, сборная Испании.

Рейтинг УЕФА

Португалия - 2693.758; россия - 2547.159; Испания - 2488.909; Казахстан - 2367.187; Хорватия - 2051.042; Сербия - 2050.143; Азербайджан - 2015.589; Украина - 2009.816; Италия - 1934.516; Чехия - 1887.535.

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