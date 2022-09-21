Сміливість грати – сміливість перемагати: яким буде новий волейбольний сезон в Україні

22 вересня офіційно стартує новий сезон українського волейболу. Першими розпочнуть чоловічі команди Суперліги-Будінвест. А наприкінці поточного місяця на змагальну хвилю встануть і жіночі колективи Суперліги-Дмарт.

Чемпіонат України матиме яскраво виражену концепцію: “сміливість грати – сміливість перемагати”. А всі матчі змагань проходитимуть у чернівецькому спорткомплексі «Маленький Париж».

Як виникла ідея концепції і що вона означає? Чому чемпіонат відбуватиметься саме в Чернівцях і які нововведення на нас чекають? Скільки команд будуть грати в елітних дивізіонах і який регламент? Про це та інше в нашому матеріалі.

Сміливість – опорна точка концепту чемпіонату України

У цей непростий для країни час кожен робить все можливе, аби пришвидшити перемогу та вкорінити Україну на світовій арені. Спорт — один з головних напрямків фронту перемоги. В ньому виражені всі ті цінності, які просто зараз ведуть Україну до тріумфу: сміливість, цілеспрямованість, сила духу, єдність, командна гра, здатність діяти разом і покладатися одне на одного, боротися до останньої секунди і фінального свистка. Ми раді анонсувати цьогорічний чемпіонат України з волейболу, який розпочнеться 22 вересня у місті Чернівці. Це перший волейбольний чемпіонат такого високого рівня для нашої країни.

Волейбол, як вид спорту, вже давно існує в нашій країні, як і Федерація волейболу. Проте він не є популярним серед наших громадян. Професіональна волейбольна ліга України (ПВЛУ) ставить перед собою амбітну і досяжну ціль — популяризувати даний вид спорту серед молоді України і вивести його на міжнародний рівень. Волейбол має входити у ТОП-3 ігрових видів спорту за популярністю в Україні.

Чемпіонат України з волейболу 2022/23 має яскраво виражену концепцію: “сміливість грати – сміливість перемагати”. Повномасштабна війна змістила акценти, і багато речей, які колись мали особливе значення для українців, виявилися не на часі. До цього переліку потрапив і спорт. Але український народ своїми битвами та перемогами, своїми гуманністю та взаємодопомогою, активністю та сміхом в обличчя ворогу продемонстрував усьому світу найважливішу сутність українців — сміливість. Саме сміливість стала опорною точкою концепту чемпіонату України з волейболу в сезоні 2022/23.

Водночас ПВЛУ приєдналася до глобальної інформаційної кампанії Мінцифри “Сміливість”, запущеної навесні. Героями рекламної кампанії стали молоді обличчя українського волейболу: Дар'я Макарова зі збірної України U-17 та Едуард Штерек зі збірної України U-18. Вони обрані невипадково, адже ця молодь — майбутнє нашого волейболу.

- У травні Мінцифри створили найбільшу промо-кампанію України “Bravery – Сміливість”. Цю кампанію знають вже у всьому світі. Саме це надихнуло і нас. Саме сміливість стала опорною точкою для концепції чемпіонату України з волейболу 2022/23. Сміливість грати сміливість перемагати. Адже це велика сміливість для кожного спортсмена — залишитися в Україні, продовжувати виступати вдома, - пояснив президент Професіональної волейбольної ліги України Володимир Дубинський.

Основа на майбутні сезони

Війна не має бути підставою для того, аби відмовитися від найважливіших цінностей, бо вони ніби не на часі. Навпаки, навіть під час війни, особливо під час війни важливо продовжувати розвивати всі спортивні надбання. Адже спорт є базисом сильної, здорової та непереможної нації, якій після воєнної перемоги належить відбудовувати та розвивати нашу країну.

За словами Володимира Михайловича, вже після повномасштабного вторгнення росії на територію України він зібрав президентів та представників клубів Суперліги, щоб обговорити проведення майбутніх змагань:

- Мене дуже вразило, що всі вони погодилися проводити чемпіонат України. Усі розуміють важливість проведення чемпіонату саме зараз, бо це дає надії та надихає не здаватися. Зараз ми закладаємо основу на майбутні сезони та намагаємося зберегти те, що вже існує. Так, звісно, запорізька “Орбіта” та южненський “Хімік” цей сезон пропустять з об'єктивних причин, бо в них дуже складна ситуація, але всі інші зібралися з силами і почали готуватися до чемпіонату. Також додалося кілька нових команд, такі як СК “Балта” і “Волинський край-Університет”, за що ми дуже вдячні їхнім президентам і спонсорам. Також нам вдалося долучити до чемпіонату дві жіночі молодіжні збірні U-15 і U-17, що дуже важливо для формування майбутнього українського волейболу.

Спонсорство чемпіонату України – результат довгої та послідовної роботи

Незважаючи на складні часи, ПВЛУ вдалося залучити спонсорів, які погодилися вкладати гроші у спорт.

- Це не диво, а результат довгої і послідовної роботи, зокрема із партнерами. Цього року титульним спонсором у жіночій Суперлізі стане компанія «Дмарт». Вона вже багато років підтримує баскетбол і волейбол в Україні.

Титульним спонсором у чоловічій волейбольній Суперлізі буде компанія «Будінвест-Інжиніринг». Для них – це соціальна відповідальність і місія знаходитися поряд з країною та бути соціальним сектором у цей складний час. Ще близько 10 різних компаній будуть підтримувати чемпіонат України цього року, незважаючи на війну та складну економічну ситуацію для всіх нас, і це вражає, бо це і є справжня єдність, - розповів Володимир Дубинський.

Дмарт — сучасний супермаркет, який приємно здивує навіть найвибагливіших клієнтів. Будінвест — одна з найбільших будівельно-дорожніх компаній в Україні.

Спонсори, котрі підтримують матчі: «ЕНЕРГОЦЕНТР ПЛЮС», «ОБ'ЄДНАНИЙ ЕНЕРГОРЕСУРС», «Smart Бонус», «EDS», «ВІКНО СЕРВІС», «Mikasa» – офіційний м’яч змагань, рекламна агенція «THE BEST», «DIVISPORT VOLLEYBALL» – дивись волейбол, «DKids» – країна дитинства.

Матчі чемпіонату України проходитимуть у місті Чернівці

Цього року всі ігри чемпіонату жіночої Суперіліги-Дмарт та чоловічої Суперліги-Будінвест відбуватимуться у місті Чернівці. За вимогами воєнного стану, вони пройдуть без глядачів. Але вже сам факт проведення чемпіонату у воюючій країні є вираженням неймовірної сміливості. Про обране місто розповів генеральний директор Професіональної волейбольної ліги України Андрій Льопа:

- Обрали місто Чернівці, тому що воно відповідає нашим вимогам: має об’єкти інфраструктури, які здатні розмістити ту кількість команд, яка в нас запланована в одному турі. Всього 8 команд одночасно перебуватимуть в одному місті. І також воно відповідає вимогами нашої безпеки, які прописані у регламентуючих документах відповідно до вимог Міністерства молоді та спорту України.

Ми отримали від Міністерства лист з додатковими вимогами щодо проведення чемпіонатів України. Там є певний перелік, зокрема наявність укриття. Воно має бути на відстані не більше 500 метрів від місця проведення змагань тощо. Їх можна знайти на сайті Міністерства. Ми всіх умов дотримуємося та виконуємо. Також створена робоча група, яка складається з представників національної поліції, ДСНС, обласного управління молоді та спорту, нашої організації, яка пройшла і оглянула всі ці приміщення, склала відповідний акт і подала в Чернівецьку обласну військову адміністрацію для надання нам дозволу для проведення чемпіонатів. У найближчі дні ми очікуємо на цей дозвіл.

Матчі судитимуть 10 кращих рефері України

Андрій Степанович також додав, що поєдинки чемпіонату судитимуть кращі рефері країни. А допомагатиме їм у цьому новітня система суддівської відеофіксації:

- Це питання досить просто було вирішити. Ми звернулися до арбітражної комісії Федерації волейболу України з запитом надати нам ТОП-10 суддів українського чемпіонату. І вони залюбки відгукнулися. Цьогоріч будуть судити матчі 7 рефері міжнародної категорії і 3 рефері національної категорії. Всі вони є досить досвідченими. Ми маємо досить великий плюс їхньої роботи на міжнародних матчах, а також у роботі системи відеоповторів, яку запроваджуємо в цьому сезоні на іграх чемпіонатів. І всі фінансові питання, пов’язані з їхньою оплатою, ПВЛУ бере на себе.

Для України – це нововведення, звичайно. У світі вже давно використовується така система. Це полегшить роботу суддів, які прийматимуть правильні рішення. Було проведене дослідження, яке показало, що кількість помилок скорочується вдвічі. Це дійсно революція в українському волейболі цього сезону. Ми виходимо на більш якісні, європейські та світові стандарти організації матчів. І це дозволить нам збільшити видовищність і мінімізувати кількість суддівських помилок. Тому що суддя – людина, а не робот, і також може помилятися. Для цього вводимо систему. Сподіваємося, що вона додасть якості прийняттю рішень, і буде менше впливати на результат саме суддею, щоб було все по справедливості.

Антидопінговий контроль у волейболі

Антидопінговий контроль – це також нововведення, яке цього року започатковане організацією ПВЛУ спільно з національним антидопінговим центром України. Всі гравці, тренери, офіційні особи, лікарі, масажисти проходять тестування, слухають курси, лекції і відповідно до цього отримують відповідний сертифікат.

- Цей сертифікат надає змогу гравцям та всім іншим прийняти участь у чемпіонаті. Це своєрідне навчання, тому що ми знаємо дуже багато випадків застосування допінгу, неправильних препаратів у спорті. Наведу невеличкий приклад в історії українського волейболу: дві гравчині були дискваліфіковані на півтора-два роки за вживання допінгу у волейболі. Тому ми прийняли правильне рішення, що пішли цим шляхом. Ми навчаємо, а навчатися ніколи не пізно. Це стимулює гравців бути більш свідомими і дисциплінованими у цьому плані. До речі, ледве не забули представити вам нового талісмана наших чемпіонатів, який цьогоріч буде запроваджений на матчах Суперліги. Це створено для того, аби залучити молоде покоління до заняття волейболом та збільшити видовищність і цікавість нашого виду спорту, - відзначив Андрій Льопа.

Регламент змагань

Змагання відбуваються під патронатом Федерації волейболу України та Міністерства молоді та спорту України. Організатор — Професіональна волейбольна ліга України.

Розіграші чоловічої Суперліги-Будінвест та жіночої Суперліги-Дмарт проходитимуть за однаковими схемами. В кожній лізі по 8 команд. Чемпіонат складатиметься з регулярного етапу та плей-оф. Матчі регулярного сезону буду розбиті на три кола. В кожному колі — два тури: малий та великий. В маленькому турі команди зіграють по дві гри, а у великому — по три гри. Команда має перерву в один день, аби можна було відновити сили.

Команди-переможниці матимуть право представляти Україну в розіграші кубків ЄКВ.

Прохідні місця для єврокубків: чемпіон України, віце-чемпіон, бронзовий призер, володар Суперкубка та Кубка України. Якщо хтось із зазначених команд відмовляється від участі, право переходить до нижчих за рейтингом команд.

Чоловічі команди, що будуть представлені в чемпіонаті:

«Барком-Збірна України U-18» (Львів), «Епіцентр-Подоляни» (Городок, Хмельницької області), ВК «Прометей» (Дніпро), ВСК «Юридична академія» (Харків), ВК «Житичі-Полісся» (Житомир), «Збірна Полтавської області ВК Решетилівка» (Решетилівка, Полтавської області), ВК «МХП-Вінниця» (Тростянець, Вінницької області), «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» (Тернопіль) — дебютант Суперліги-Будінвест.

Жіночі команди, що будуть представлені в чемпіонаті:

СК “Прометей” (Кам'янське, Дніпропетровської області), “Аланта” (Дніпро), СК “Балта” (Балта, Одеської області) — представниці Вищої ліги спробують свої сили серед 8 найсильніших, “Галичанка-ЗУНУ” (Тернопіль), “Волинський край-Університет” (Луцьк) — нова команда, ВК “ДоброДій-Медуніверситет-ШВСМ” (Вінниця), Збірна України U-17 (2006 рік народження і молодші, Збірна України U-15 (2008 рік народження і молодші).