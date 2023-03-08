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Как маленький клуб из Северной Европы учит европейских грандов побеждать за статистикой

Этот клуб считается пионером статистической революции в футболе.
Сегодня, 13:46

История этого клуба насчитывает менее 25 лет. Он базируется в городе с населением, как в Фастове. Весь его состав стоит меньше, чем Александр Зинченко. Капитан этого клуба мог играть за сборную Украины. А еще этот клуб считается пионером статистической революции в футболе. Знакомьтесь – «Митьюлланн».

Созданный в 1999 году в результате слияния двух местных клубов – ФК «Гернинг» и ФК «Икаст» – «Митьюлланн» в течение первых 15 лет своего существования был неприметным середняком чемпионата Дании. Все изменилось в 2014 году, когда клуб приобрел Мэтью Бенем. Разбогатевший на ставках выпускник Оскфорда Бенем считал статистику ключом к успеху на поле.

Он убедил тогдашнего тренера Глена Риддерсхольма внедрить систему с использованием таких метрик, как ожидаемые голы и ожидаемые очки за игру. Таким образом, клуб создал собственную «лигу справедливости», где команды ранжировались в соответствии с качеством игры и где роль удачи была нивелирована.

Таким образом, нередко игроки «Митьюлланна» после серии победных матчей слышали критику от тренерского штаба – мол, нам просто повезло, а количество и качество созданных нами моментов оставляет желать лучшего.

Примечательно, что профиль каждого игрока на клубном сайте содержит информацию о показателе ожидаемых голов, точности передач или проценте выигранных единоборств.

Для тренерского штаба и менеджмента «Митьюлланна» каждый пустяк – возможность усовершенствовать игру.

Они первыми наняли тренера по аутам, которого впоследствии переманил к себе «Ливерпуль». После этого мерсисайцы улучшили процент сохранения владения мячом под давлением после аутов с 45 до 68%. Это второй показатель в Европе. Первый – у «Митьюлланна».

Клуб разработал целое руководство со сценариями розыгрышей стандартных положений, в результате чего почти половину всех голов команда забивает после стандартов. Данные подсказывают, какие точки бесперспективны для ударов по воротам с точки зрения вероятности успеха, и футболисты таким образом не теряют случая, а ищут лучшую позицию для нанесения удара.

Клуб полагается на статистические данные для поиска новых талантов. Командные аналитики идентифицируют недооцененных футболистов из низших лиг, которые демонстрируют высокое качество моментов и точность передач под давлением. Так, например, "Митьюлланн" подписал Луку Пфайфера из "Вюрцбургер Кикерс", команды, которая на тот момент играла в третьей лиге Германии.

Повсеместное использование статистики и внимание к мелочам не сделало из «Митьюлланна» гранда европейского футбола, однако результаты команды на евроарене значительно превышают ее возможности. Имея состав стоимостью, как у луганской «Зари» датчане вышли в плей-офф Лиги Европы, победив в групповом этапе «Лацио» со счетом 5-1 и пропустив вперед «Фейеноорд» только по дополнительным показателям.

Даже находясь на передовой футбольной инновации «Митьюлланн» проигрывает матчи. А вот на krumpli.tech проиграть буквально невозможно. Там платят деньги за результаты футбольных матчей, но ставить свои средства не нужно. Угадал результат – выиграл деньги, не угадал – ничего не потерял. Тот случай, когда можно только выиграть, а проиграть – невозможно.


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