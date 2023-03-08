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Игрок Мотора, лидирующий в списке бомбардиров Бундеслиги 2, перейдет во французский клуб

Игорь Турченко сменит команду летом.
Сегодня, 14:00
Игорь Турченко
Игорь Турченко

Гандболист запорожского Мотора и сборной Украины Игорь Турченко, выступающий на позиции полусреднего, сменит клуб.

22-летний спортсмен подписал контракт с представителем французского элитного дивизиона ГК Лимож, занимающим седьмое место в чемпионате.

В этом году Мотор выступает во второй немецкой Бундеслиге, где занимает только 17 место, но сам Турченко при этом является лучшим бомбардиром турнира, имея в активе 157 голов. Дважды за сезон он стал автором 10-ти голов в одном матче.

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Кроме того, Турченко также лидирует в списке бомбардиров Европейской лиги-2022/23, где отличился 85-мя мячами в 10 матчах. В новый клуб Игр переберется по завершению нынешнего сезона.


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