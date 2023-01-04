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Календарь спортивных событий на 2023 год

ISPORT собрал список всех самых главных событий 2023 года.
Сегодня, 15:25

В 2023 году фанатов спорта ожидает немало интересных соревнований по различным видам спорта: футбол, баскетбол, хоккей, волейбол, гандбол, футзал, теннис, легкая и тяжелая атлетика, водные и зимние виды спорта, а также автоспорт и многое другое.

ISPORT собрал список всех самых главных спортивных событий 2023 года.

Январь

  • 31 декабря - 15 января. Автоспорт. Ралли Дакар.
  • 6 - 8 января. Чемпионат Европы по конькобежный спорту (Хамар, Норвегия).
  • 11 - 29 января. Чемпионат мира по гандболу (Польша/Швеция).
  • 12 - 22 января. XXXI Зимняя Универсиада (Лейк-Плэсид, США).
  • 16 - 22 января. Снукер. Гран-при (Челтнэм, Англия).
  • 16 - 29 января. Теннис. Australian Open (Мельбурн, Австралия).
  • 23 - 29 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию (Эспоо, Финляндия).

Февраль

  • 1 - 11 февраля. Клубный чемпионат мира по футболу (Марокко).
  • 4 февраля. НХЛ. Матч всех звезд (Санрайз, Флорида, США).
  • 8 - 19 февраля. Чемпионат мира по биатлону (Обергоф, Германия).
  • 12 февраля. Super Bowl LVII (Глендейл, Аризона, США).
  • 19 февраля. НБА. Матч всех звезд (Солт-Лейк-Сити, США).
  • 21, 28 февраля. Футбол. Recopa Sudamericana (Эквадор, Бразилия).

Март

  • 2 - 5 марта. Чемпионат Европы в зале по легкой атлетике (Стамбул, Турция).
  • 2 - 5 марта. Чемпионат мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту (Херенвен, Нидерланды).
  • 5 марта. Токийский марафон (Токио, Япония).
  • 5 марта. Формула-1. Гран-при Бахрейна (Сахир, Бахрейн).
  • 19 марта. Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии (Джедда, Саудовская Аравия).
  • 20 - 26 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию (Сайтама, Япония).
  • 27 марта - 2 апреля. Снукер. Tour Championship (Халли, Англия).

Апрель

  • 2 апреля. Формула-1. Гран-при Австралии (Мельбурн, Австралия).
  • 7 - 30 апреля. Шахматы. Матч за титул чемпиона.
  • 15 апреля - 1 мая. Чемпионат мира по снукеру (Шеффилд, Англия).
  • 17 апреля. Бостонский марафон (Бостон, США).
  • 23 апреля. Лондонский марафон (Лондон, Англия)
  • 24 апреля. Футбол. Юношеская лига УЕФА. Финал (Ньон, Швейцария).
  • 30 апреля. Формула-1. Гран-при Азербайджана (Баку, Азербайджан)

Май

  • 1 - 14 мая. Чемпионат мира по боксу (Ташкент, Узбекистан).
  • 5 - 16 мая. XXXII Игры Юго-Восточной Азии (Пномпень, Камбоджа).
  • 7 мая. Формула-1. Гран-при Майами (Майами, США).
  • 7 - 14 мая. Чемпионат мира по дзюдо (Доха, Катар).
  • 12 - 28 мая. Чемпионат мира по хоккею (Тампере, Финляндия/Рига, Латвия).
  • 20 - 28 мая. Чемпионат мира по настольному теннису (Дурбан, ЮАР).
  • 20 мая - 11 июня. Чемпионат мира U-20 по футболу (Индонезия).
  • 21 мая. Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи (Имола, Италия).
  • 28 мая. Формула-1. Гран-при Монако.
  • 28 мая - 10 июня. Теннис. Ролан Гаррос (Париж, Франция).
  • 31 мая. Футбол. Лига Европы УЕФА. Финал (Будапешт, Венгрия).

Июнь

  • 4 июня. Формула-1. Гран-при Испании (Барселона, Испания).
  • 7 июня. Футбол. Лига конференций УЕФА. Финал (Прага, Чехия).
  • 10 июня. Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал (Стамбул, Турция).
  • 14 - 18 июня. Футбол. Лига наций УЕФА. Финал четырех.
  • 15 - 25 июня.  Женский Евробаскет (Израиль/Словения).
  • 16 июня - 16 июля. Кубок Азии по футболу (Катар).
  • 18 июня. Формула-1. Гран-при Канады (Монреаль, Канада).
  • 21 июня - 2 июля. III Европейские игры (Краков, Польша).
  • 21 июня - 8 июля.  Чемпионат Европы U-21 по футболу (Румыния/Грузия):

Июль

  • 2 июля. Формула-1. Гран-при Австрии (Шпильберг, Австрия).
  • 3 - 16 июля. Теннис. Уимблдон (Уимблдон, Англия).
  • 9 июля. Формула-1. Гран-при Великобритании (Сильверстоун, Англия).
  • 14 - 30 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта (Фукуока, Япония).
  • 23 июля. Формула-1. Гран-при Венгрии (Модьрод, Венгрия).
  • 30 июля. Формула-1. Гран-при в Бельгии (Спа-Франконшамп, Бельгия).
  • 31 июля - 6 августа. Чемпионат мира по стрельбе из лука (Берлин, Германия).

Август

  • 16 августа. Футбол. Суперкубок УЕФА.
  • 19 - 27 августа. Чемпионат мира по легкой атлетике (Будапешт, Венгрия).
  • 23 - 27 августа. Чемпионат мира по художественной гимнастике (Валенсия, Испания).
  • 25 августа - 10 сентября. Чемпионат мира по баскетболу (Индонезия/Япония/Филиппины).
  • 27 августа. Формула-1. Гран-при Нидерландов (Зандворт, Нидерланды).
  • 28 августа - 10 сентября. Теннис. US Open (Нью-Йорк, США).
  • 28 августа - 16 сентября. Чемпионат Европы по волейболу (Италия/Северная Македония/Болгария/Израиль).

Сентябрь

  • 2 - 17 сентября. Чемпионат мира по тяжелой атлетике (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).
  • 3 сентября. Формула-1. Гран-при Италии (Монца, Италия).
  • 3 - 10 сентября. Чемпионат мира по гребли (Белград, Сербия).
  • 8 сентября - 21 октября. Чемпионат мира по регби (Франция).
  • 16 - 24 сентября. Чемпионат мира по борьбе (Белград, Сербия).
  • 17 сентября. Формула-1. Гран-при Сингапура (Марина-Бэй, Сингапур).
  • 23 сентября - 8 октября. XIX Летние Азиатские игры (Ханчжоу, Китай).
  • 24 сентября. Формула-1. Гран-при Японии (Сузука, Япония).
  • 24 сентября. Берлинский марафон (Берлин, Германия).

Октябрь

  • 8 октября. Формула-1. Гран-при Катара (Лусаил, Катар).
  • 8 октября. Чикагский марафон (Чикаго, США).
  • 20 октября - 5 ноября. Панамериканские игры (Сантьяго, Чили).
  • 22 октября. Формула-1. Гран-при США (Остин, США).
  • 29 октября. Формула-1. Гран-при Мексики (Мехико, Мексика).

Ноябрь

  • 3 - 5 ноября. Чемпионат Европы по дзюдо (Монпелье, Франция).
  • 5 ноября. Формула-1. Гран-при Сан-Паулу (Сан-Паулу, Бразилия).
  • 5 ноября. Нью-Йоркский марафон (Нью-Йорк, США).
  • 8 - 13 ноября. Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Финал (Глазго, Шотландия).
  • 18 ноября. Формула-1. Гран-при Лас-Вегасе (Лас-Вегас, США).
  • 22 - 26 ноября. Теннис. Кубок Дэвиса. Финал (Малага, Испания).
  • 26 ноября. Формула-1. Гран-при Абу-Даби (Абу-Даби, ОАЭ).

Декабрь

  • 26 декабря - 5 января.  Чемпионат мира среди молодежных команд по хоккею (Швеция).
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