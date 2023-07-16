Алькарас - победитель Уимблдона-2023
В воскресенье, 16 июля, на центральном корте Лондона прошел финал мужской сетки Уимблдона.
В центральном поединке всего турнира встретились два лучших на данный момент теннисиста мира: первая ракетка в лице Карлоса Алькараса и Новак Джокович, занимающий вторую строчку рейтинга.
После первого сета могло показаться, что эта встреча закончится очень быстро: испанец проиграл два гейма на своей подаче, а серб забрал сет со счетом 6:1.
Но, к счастью, финал подарил прекрасное противостояние.
Сначала теннисисты дошли до тай-брейка, который выиграл Алькарас, после чего 20-летний теннисист отомстил за первый сет, разгромив оппонента с таким же счетом.
One set away...@carlosalcaraz takes a two set to one lead over Novak Djokovic, 1-6, 7-6(6), 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/Ikx3PUfLIU— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023
В сете №4 Джокович вновь вынудил молодого соперника ошибаться, организовав два брейк-поинта, что позволило ему сравнять счет в матче - победитель определялся в финальном, пятом сете.
Первые два гейма теннисисты начали одинаково, едва не обменявшись ошибками друг с другом. Но на своей второй подаче Джокович все же поддался давлению со стороны Алькараса, проиграв гейм, подарив тем самым Карлосу огромное преимущество.
И он этим преимуществом воспользовался. Несмотря на все старания сербского спортсмена, Алькарас довел дело до логичного конца, став триумфатором Уимблдона 2023 года.
The Spanish sensation has done it 🇪🇸@carlosalcaraz triumphs over Novak Djokovic, 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 in an all-time classic#Wimbledon pic.twitter.com/sPGLXr2k99— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023
A new name. A new reign. 🇪🇸@carlosalcaraz, your 2023 Gentlemen's Singles champion#Wimbledon pic.twitter.com/3KNlRTOPhx— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023
Уимблдон, Лондон (Великобритания)
Финал, мужчины, одиночный разряд
Карлос Алькарас (Испания) - Новак Джокович (Сербия) 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4
Таким образом Карлос Алькарас впервые в своей карьере выиграл травяной турнир Большого шлема, ранее победив на кортах US Open.