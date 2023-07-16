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Алькарас - победитель Уимблдона-2023

Теннисисты выдали настоящую битву, триумфатором которой стал молодой испанец.
Вчера, 20:53
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

В воскресенье, 16 июля, на центральном корте Лондона прошел финал мужской сетки Уимблдона.

В центральном поединке всего турнира встретились два лучших на данный момент теннисиста мира: первая ракетка в лице Карлоса Алькараса и Новак Джокович, занимающий вторую строчку рейтинга.

После первого сета могло показаться, что эта встреча закончится очень быстро: испанец проиграл два гейма на своей подаче, а серб забрал сет со счетом 6:1.

Но, к счастью, финал подарил прекрасное противостояние. 

Сначала теннисисты дошли до тай-брейка, который выиграл Алькарас, после чего 20-летний теннисист отомстил за первый сет, разгромив оппонента с таким же счетом.

В сете №4 Джокович вновь вынудил молодого соперника ошибаться, организовав два брейк-поинта, что позволило ему сравнять счет в матче - победитель определялся в финальном, пятом сете.

Первые два гейма теннисисты начали одинаково, едва не обменявшись ошибками друг с другом. Но на своей второй подаче Джокович все же поддался давлению со стороны Алькараса, проиграв гейм, подарив тем самым Карлосу огромное преимущество.

И он этим преимуществом воспользовался. Несмотря на все старания сербского спортсмена, Алькарас довел дело до логичного конца, став триумфатором Уимблдона 2023 года.

Уимблдон, Лондон (Великобритания)
Финал, мужчины, одиночный разряд

Карлос Алькарас (Испания) - Новак Джокович (Сербия) 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4

Таким образом Карлос Алькарас впервые в своей карьере выиграл травяной турнир Большого шлема, ранее победив на кортах US Open.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Новак Джокович ATP Карлос Алькарас

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