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Манчестер Сити - Севилья 1:1 (по пен. 5:4): обзор матча и результат игры 16.08.2023

Английский коллектив безупречно исполнил все свои попытки, чего не скажешь про его испанского оппонента.
Сегодня, 00:12
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В среду, 16 августа, в греческом Пирее прошел матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретились победитель Лиги чемпионов Манчестер Сити и победитель Лиги Европы Севилья.

Пеп Гвардиола не мог рассчитывать в этом матче на Бернарду Силву, который приболел, и Кевина Де Брюйне, который травмировал бедро в первом туре АПЛ против Бернли (3:0), вылетев на длительный срок.

В то же самое время у Хосе Луиса Мендилибара было куда больше проблем: команде не могли помочь основной центрбек Маркан, Ньянзу, Фернандо и Вакас.

Но это никак не помешало андалусийцам забить первый гол встречи.

Маркос Акунья выполнил подачу с фланга на Юссефа Эн Несири, который из-под двух защитников пробил головой точно в угол - Эдерсон остался стоять на месте.

Несмотря на преимущество, "горожане" все никак не могли отыграться. И при этом они были очень близки к тому, чтобы пропустить второй раз.

Лукас Окампос здорово прорвался по пустому левому флангу и простралил на все того же Эн Несири, но форвард пробил точно во вратаря.

Вскоре сработало древнее футбольное правило "не забиваешь ты, забивают тебе". Родри с угла штрафной навесил на дальнюю штангу, где Коул Палмер без сопротивления поймал Буну на противоходе, пробив в дальний угол.

В оставшиеся полчаса англичане продолжали контролировать ход встречи, а испанцы продолжали отбивать атаки соперника, надеясь убежать в контратаку, но ничего подобного больше не было.

Ман Сити в свою очередь мог вырвать победу в самой концовке, но удар Натана Аке с близкого расстояния потащил Буну.

В итоге обладатель Суперкубка УЕФА определялся сразу в серии пенальти.

Первым к мячу подошел Эрлинг Холанд, который провел очередной невыразительный финальный поединок. Свой удар он реализовал.

Счет в серии сравнял Окампос. Далее безошибочно пробивали Альварес, Мир, Ковачич, Ракитич, Грилиш и Монтьель - счет стал 4:4.

Буну был близок, чтобы отбить удар Кайла Уокера, но мяч от его руки влетел в сетку. А вот Неманья Гудель оказался единственным игроком, который промазал - мяч от перекладины полетел в поле, ознаменовав победу Манчестер Сити.

Статистика матча Манчестер Сити - Севилья Суперкубка УЕФА

Манчестер Сити - Севилья 1:1 (по пен. 5:4)
Голы: Палмер, 63 - Эн Несири, 25.

Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 23 - 8
Удары в створ: 7 - 4
Фолы: 5 - 14
Атаки: 158 - 46

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Аканджи, Гвардиол, Аке - Ковачич, Родри, Палмер (Альварес, 85), Фоден, Грилиш - Холанд.

Севилья: Бунуу - Навас (Монтьель, 83), Баде, Гудель, Акунья - Жордан, Ракитич, Окампос, Торрес (Санчес, 74), Ламела (Сусо, 90+3) - Эн Несири (Мир, 90+3).

Предупреждения: Баде, Ламела, Санчес.

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