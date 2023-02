Матч всех звезд НХЛ: Результаты конкурсов

В Южной Флориде проходит All-Star Weekend в рамках НХЛ.

В ночь с 3 на 4 января состоялся ряд конкурсов, которые предшествуют мини-турниру 3 на 3 между командами каждого дивизиона.

ISPORT.Ua представляет вам результаты всех конкурсов.

Самый быстрый хоккеист:

финал

Андрей Свечников - 13.699 Кевин Фиала - 14.114

SVECHNIKOV WINS FASTEST SKATER pic.twitter.com/itVP329tN3 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) February 4, 2023

первый раунд

Андрей Свечников -13.757 Кевин Фиала - 13.997 Чендлер Стивенсон - 14.197 Дилан Ларкин - 14.558 Кейл Макар - 22.304 Кирилл Капризов снялся с участия

Конкурс буллитов

Александр Овечкин/Сидни Кросби - 40 Давид Пастрнак - 38 Мэттю Ткачак - 33 Митч Марнер - 33

Sidney Crosby and Alex Ovechkin are your 2023 NHL Breakaway Challenge champions, all thanks to Sergei Ovechkin 🎉 #NHLAllStar pic.twitter.com/HrgVT2aWEc — ESPN (@espn) February 4, 2023

Хоккеист с самым точным ударом (необходимо поразить четыре цели за наименьшее количество ударов или за наименьшее время)

финал

Брок Нельсон Назем Кадри

BROCK NELSON IS YOUR ACCURACY CHAMP pic.twitter.com/IG0KxAZwus — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) February 4, 2023

Первый полуфинал

Назем Кадри Коннор Макдэвид

Второй полуфинал

Брок Нельсон Артемий Панарин

Хоккеист с самым сильным ударом

Элиас Петерсон - 103.2 миль/час Расмус Далин - 102.8 миль/час Джош Моррисей - 96.8 миль/час Александр Овечкин - 95.2 миль/час Сэт Джонс - 94.7 миль/час

TIME FOR HARDEST SHOT



Elias Pettersson clocks in a 103.2mph BOMB to win hardest shot 🏒💥 pic.twitter.com/G0bEfKF2t5 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) February 4, 2023

Конкурс с лучшим дуэтом вратарей

Юсе Саарос/Коннор Хеллебак - 13 Логан Томпсон/Стюарт Скиннер - 11 Линус Ульмарк/Андрей Василевский - 9 Игорь Шестеркин/илья Сорокин - 6

Juuse Saros (@PredsNHL) and Connor Hellebuyck (@NHLJets) combined to give the Central Division a victory in the first ever Discover NHL Tendy Tandem. #NHLAllStar



More #NHLStats: https://t.co/loEygVV4Qd pic.twitter.com/qwQk6QvU0k — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 4, 2023

Splash shot (хоккеист должен сперва уложить своим броском пять досок для серфинга, а зачем попасть в мишень, которая опускает другого хоккеиста в резервуар с водой)

Микко Рантанен/Кейл Макар Адам Фокс/Игорь Шестеркин

Quality work here by Cale Makar to win the Splash Shot challenge#GoAvsGo | #NHLAllStar pic.twitter.com/1F32l3pC29 — Hockey Daily 365 l NHL Highlights (@HockeyDaily365) February 4, 2023

Конкурс совмещающий хоккей и гольф

Ник Сузуки Джейсон Робертсон Клейтон Келлер Джонни Гудро

Стоит отметить, что сегодня, 4 февраля, в 22:00 по Киеву начнется мини-турнир 3 на 3 между четырьмя дивизионами.