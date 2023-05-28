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Хоккей

Канада 28-й раз выиграла чемпионат мира по хоккею

Немцам пришлось довольствоваться лишь серебром.
Вчера, 23:33
Сборная Канады / Getty Images
Сборная Канады / Getty Images

28 мая в Тампере, Финляндия, состоялся финал чемпионата мира по хоккею, где встречались сборные Канады и Германии.

"Кленовые листья" довольно легко разобрались с соперником 5:2, забрав титул чемпиона мира в 28-й раз и опередив по этому показателю ссср (27 титулов).

Отметим, что сборная Канады побеждает уже во втором турнире из последних трех. В 2022 году в финале оказалась сильнее сборная Финляндии.

А вот Германия смогла лишь повторить свое наивысшее достижение, немцы уже добивались серебряных медалейц ЧМ в 1953 году. Но тогда там принимали участие лишь три сборных.

А в современной истории этот финал и вовсе стал для немцев первым. Также напомним, что бронзу мундиаля сенсационно взяла сборная Латвии.

Канада - Германия - 5:2 (1:1, 1:1, 1:1, 3:0)

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Канады по хоккею

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