Канада 28-й раз выиграла чемпионат мира по хоккею

28 мая в Тампере, Финляндия, состоялся финал чемпионата мира по хоккею, где встречались сборные Канады и Германии.

"Кленовые листья" довольно легко разобрались с соперником 5:2, забрав титул чемпиона мира в 28-й раз и опередив по этому показателю ссср (27 титулов).

Отметим, что сборная Канады побеждает уже во втором турнире из последних трех. В 2022 году в финале оказалась сильнее сборная Финляндии.

А вот Германия смогла лишь повторить свое наивысшее достижение, немцы уже добивались серебряных медалейц ЧМ в 1953 году. Но тогда там принимали участие лишь три сборных.

А в современной истории этот финал и вовсе стал для немцев первым. Также напомним, что бронзу мундиаля сенсационно взяла сборная Латвии.

Канада - Германия - 5:2 (1:1, 1:1, 1:1, 3:0)