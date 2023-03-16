Олег Плотницкий впервые в сезоне стал MVP матча Лиги чемпионов по волейболу

В среду, 15 марта, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов по волейболу состоялся матч между итальянской Перуджей и немецким Берлин Рециклинг Воллис.

Встреча завершилась победой итальянцев со счетом 3:2, они же победили и по сумме двухматчевого противостояния (6:3), благодаря чему сыграют в полуфинале.

Лучшим игроком поединка был признан украинский доигровщик Перуджи Олег Плотницкий, заработавший 18 очков. Для украинца данная награда стала первой в еврокубковой кампании, сообщает Суспільне. Ранее он четырежды признавался MVP в рамках итальянской Суперлиге.

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На данный момент Плотницкий является лучшим бомбардиром Перуджи в Лиге чемпионов. На его счету 97 набранных очков в 8 играх турнира.

Стоит отметить, что Олег Плотницкий третий раз подряд вышел в полуфинал Лиги чемпионов по волейболу. На данной стадии его команда встретится с одним из прошлогодних финалистов: это будет или итальянское Трентино, или польская Закса.