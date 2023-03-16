iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Олег Плотницкий впервые в сезоне стал MVP матча Лиги чемпионов по волейболу

Украинец помог своей команде пробиться в полуфинал еврокубка.
Сегодня, 19:51
Олег Плотницкий / https://suspilne.media/sport/
Олег Плотницкий / https://suspilne.media/sport/

В среду, 15 марта, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов по волейболу состоялся матч между итальянской Перуджей и немецким Берлин Рециклинг Воллис.

Встреча завершилась победой итальянцев со счетом 3:2, они же победили и по сумме двухматчевого противостояния (6:3), благодаря чему сыграют в полуфинале.

Лучшим игроком поединка был признан украинский доигровщик Перуджи Олег Плотницкий, заработавший 18 очков. Для украинца данная награда стала первой в еврокубковой кампании, сообщает Суспільне. Ранее он четырежды признавался MVP в рамках итальянской Суперлиге.

Читай также: Футбол сегодня: Фейенорд и Шахтер определят четвертьфиналиста Лиги Европы, матчи Лиги конференций

На данный момент Плотницкий является лучшим бомбардиром Перуджи в Лиге чемпионов. На его счету 97 набранных очков в 8 играх турнира.

Стоит отметить, что Олег Плотницкий третий раз подряд вышел в полуфинал Лиги чемпионов по волейболу. На данной стадии его команда встретится с одним из прошлогодних финалистов: это будет или итальянское Трентино, или польская Закса.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов волейбол

Статьи по теме

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Бензема сообщил, сможет ли сыграть против Барселоны Бензема сообщил, сможет ли сыграть против Барселоны
Лига чемпионов: Наполи разгромил Айнтрахт, Реал вновь обыграл Ливерпуль Лига чемпионов: Наполи разгромил Айнтрахт, Реал вновь обыграл Ливерпуль
Неймар хочет завершить карьеру в ПСЖ и помочь клубу выиграть Лигу чемпионов Неймар хочет завершить карьеру в ПСЖ и помочь клубу выиграть Лигу чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Реал - Ливерпуль 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Реал - Ливерпуль 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене стартовал заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Европы21:18
Зинченко выйдет в стартовом составе Арсенала на матч против Спортинга
Европа21:06
Директор Ювентуса высказался о будущем Погба в клубе
Лига Европы20:57
Фейеноорд - Шахтер: видео голов матча Лиги Европы
НБА20:50
"Мне есть что терять": первое интервью Моранта после отстранения
Лига Европы20:44
Фейенорд громит Шахтер после первого тайма ответной игры в Лиге Европы
Киберспорт20:30
ESL Pro League Season 17: NaVi против Astralis
Европа20:20
Барселона предложила Бускетсу новый контракт
Игровые19:51
Олег Плотницкий впервые в сезоне стал MVP матча Лиги чемпионов по волейболу
Лига Европы19:43
Влахович, Кин и Рабьо вошли в стартовый состав Ювентуса на матч с Фрайбургом
Европа19:41
Саутгейт объяснил, почему не взял Трента и почему взял Тоуни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK