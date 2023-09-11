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Словения - Украина: видео онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2023 по волейболу

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция четвертьфинала чемпионата Европы по волейболу.
Сегодня, 17:22
Словения - Украина / ФВУ
Словения - Украина / ФВУ

В понедельник, 11 сентября, состоится 1/4 финала Евро-2023 по волейболу, в котором сыграют сборные Словении и Украины.

В первом раунде плей-офф украинская сборная разгромила Португалию (3:0), а Словения прошла Турцию (3:2).

Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:30 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Словения:

Отметим, что команды играли между собой в группе. Тогда словенская сборная обыграла украинский коллектив (3:1).

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