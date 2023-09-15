Александр Свищев о проблемах и перспективах водного поло в Украине – будут выводы

Президент федерации водного поло Украины Александр Свищев пообщался с журналистами медиацентра и поделился мнениями о выступлениях национальных сборных Украины среди мужчин и женщин, а также рассказал, какие изменения ждут сборные.

О ВЫСТУПЛЕНИЯХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ УКРАИНЫ СРЕД МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

- Результаты наших сборных в квалификации на чемпионаты Европы среди женщин и мужчин меня разочаровали. Я рассчитывал на лучшую игру и результат. Безусловно, есть объективные причины, почему не удалось выйти в финальную стадию чемпионатов Европы, но хотелось лучшей самоотдачи от игроков и сборных. Руководство ФВПУ не удовлетворено результатами наших команд по водному поло, оценка выступлений тоже неудовлетворительна. Мы понимаем, что есть проблемы с подготовкой, логистикой игроков, живущих в разных странах Европы, но хотелось бы видеть самоотдачу и характер бассейна. То же касается и наших юниорских сборных. Да, были матчи, где мы ожидали победы нашей команды, но увидели поражение. В матче с лидерами одержали положительный результат (победа Украины U-17 в матче против сборной Германии). Претензий к тренерам не может быть, был слишком небольшой цикл подготовки из-за отсутствия всех ватерполистов в Украине. –

ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ГЛАВНЫХ ТРЕНЕРОВ У СБОРНЫХ?

- В конце 2023 года мы вместе с руководством ФВПУ и ватерпольным сообществом подведем итоги, проанализируем результаты, выслушаем тренеров и дадим должную оценку их работе. Будем слушать мысли и пожелания, кто готов взять на себя ответственную миссию – возглавить наши сборные: мужскую и женскую. Я думаю, изменения будут, но пока об этом рано говорить.

О СУПЕРЛИГА ИЗ ВОДНОЙ ПОЛО

- Если анализировать нынешний сезон, то, конечно, чувствуется регресс, как бы это ни досадно звучало. Есть много объективных причин: игроки сборных поехали выступать заграницу, младшие ватерполисты тоже за пределами страны. Еще одна составляющая – отсутствие должного тренировочного процесса. ПК «Мариуполь» потерял свой дом из-за российской агрессии и временной оккупации города. Команда Тимура Шилина сейчас всю подготовку ведет вне дома, а в Каменском, а это, конечно, не то, чего хотелось бы коллективу. Аналогичная ситуация и у двух харьковских команд: спортивную инфраструктуру разрушили обстрелами россияне, среди уничтоженного – и бассейны, где тренировались команды. Оставшиеся игроки не имеют возможности должным образом готовиться, ведь нет необходимых условий. Да, мы понимаем, что из-за российской агрессии многие команды остались без дома, и поэтому конкуренция чемпионата сильно упала. Самое главное, чтобы наши защитники и защитницы освободили территорию Украины от оккупантов, тогда и водное поло вернется в города, и наш спорт по-новому заживет и будет лучше развиваться.

О ВЫСШЕЙ ЛИГЕ СРЕД ЖЕНЩИН

-К сожалению, должен констатировать и серьезный регресс в Высшей лиге среди женщин. Из-за полномасштабного вторжения многие девушки вынуждены были уехать заграницу. Сразу две команды не смогли заявиться на чемпионат – представительницы Харькова и Днепра. Девушки из Харькова были среди лидеров и составляли хорошую конкуренцию в борьбе за чемпионство, сейчас команда отсутствует. Кардинальные изменения произошли и в команде из Киева, там существенно изменился состав. Эти факторы ослабили борьбу за чемпионство в женском чемпионате. В конце концов, я верю, что в этом году женских команд станет больше и мы увидим больше борьбы и интересных матчей в Высшей лиге среди женщин.

О ЧЕМПИОНАТЕ УКРАИНЫ ПО ВОДНОЙ ПОЛО (ПЛЯЖНОЙ)

- Организация чемпионата была на самом высоком уровне, атмосфера и динамичная игра вызвали интерес среди болельщиков. В общем, этим форматом я очень доволен. Это был фестиваль водного поло, от которого получили удовольствие игроки и зрители. Уверен, мы будем реализовывать этот формат.

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