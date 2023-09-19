Женская сборная Украины по волейболу без шансов проиграла третий матч квалификации Олимпиады-2024

Во вторник, 19 сентября, женская сборная Украины по волейболу провела третий матч квалификационного турнира Олимпийских игр-2024, встретившись с Доминиканской Республикой.

Украинская национальная команда не смогла взять ни одного сета в противостоянии с именитым соперником.

Третий сет наша сборная могла взять его, однако реализовать сет-пойнт из пяти попыток не удалось.

Это поражение стало для "сине-желтых" третьим в отборочном цикле.

Квалификация Олимпиады-2024. 3-й тур

Украина - Доминиканская Республика 0:3 (17:25, 21:25, 29:31)

Украинской сборной предстоит сыграть еще четыре матча в квалификации: Нидерландами (20 сентября), Канадой (22 сентября), Чехией (23 сентября) и Мексикой (24 сентября).

На Олимпиаду-2024 в Париже выйдут только две лучшие сборные из группы из восьми команд.

Напомним, что в прошлом туре наши девочки проиграли действующим чемпионкам мира Сербии.

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