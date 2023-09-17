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Женская сборная Украины по волейболу проиграла второй матч квалификации Олимпиады-2024

Украинки уступи действующим чемпионкам мира команде Сербии.
Сегодня, 14:25
Украина проиграла Сербии / ФВУ
Украина проиграла Сербии / ФВУ

В воскресенье, 17 сентября, женская сборная Украины по волейболу провела второй матч квалификационного турнира Олимпийских игр-2024, встретившись с Сербией.

Украинская национальная команда не смогла взять ни одного сета в противостоянии с действующими чемпионками мира, уступив со счетом 0:3.

Это поражение стало для "сине-желтых" вторым в отборочном цикле после стартовой неудачи в поединке с Китаем с аналогичным результатом.

Квалификация Олимпиады-2024. 2-й тур

Украина - Сербия 0:3 (18:25, 18:25, 16:25)

Украинской сборной предстоит сыграть еще пять матчей в квалификации: с Доминиканской Республикой (19 сентября), Нидерландами (20 сентября), Канадой (22 сентября), Чехией (23 сентября) и Мексикой (24 сентября).

На Олимпиаду-2024 в Париже выйдут только две лучшие сборные из группы из восьми команд.

Напомним, ранее мужская сборная Украины по волейболу уступила Словении в четвертьфинале Евро-2023.

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