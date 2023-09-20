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Женская сборная Украины по волейболу в четвертый раз проиграла в квалификации на Олимпиаду-2024

Украинки до сих пор не могут выиграть ни одного сета.
Сегодня, 08:52
Женская сборная Украины по волейболу / Getty Images
Женская сборная Украины по волейболу / Getty Images

В среду, 20 сентября, женская сборная Украины по волейболу провела четвертый матч квалификационного турнира Олимпийских игр-2024, встретившись с Нидерландами.

Украинская национальная команда не смогла взять ни одного сета в противостоянии с именитым соперником. 

Это поражение стало для "сине-желтых" четверым в отборочном цикле.

Квалификация Олимпиады-2024. 4-й тур

Нидерланды – Украина – 3:0 (25:23, 25:21, 25:16)

Украинской сборной предстоит сыграть еще три матча в квалификации: Канадой (22 сентября), Чехией (23 сентября) и Мексикой (24 сентября).

На Олимпиаду-2024 в Париже выйдут только две лучшие сборные из группы из восьми команд.

Напомним, что в прошлом туре наши девочки проиграли Доминиканской Республике.

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