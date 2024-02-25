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Украинская команда стала призером Кубка европейских чемпионок по индорхоккею

Сумчанка завоевала бронзовые медали главного женского клубного турнира.
Сегодня, 16:08
Сумчанка стала бронзовым призером / МСК Сумчанка
Сумчанка стала бронзовым призером / МСК Сумчанка

Женский клуб Сумчанка стал бронзовым призером Кубка европейских чемпионок-2024 по индорхоккею, который прошел в Турции.

В соревнованиях принимали участие чемпионки сильнейших национальных лиг Европы, которые были разбиты на две группы по пять команд.

Групповой этап Кубка чемпионок Сумчанка начала ничьей 3:3 с шотландским Ватсониансом. После украинский коллектив одержал победу 7:4 над турецким Газиантепом и разошелся миром 4:4 с испанским Комплутенсе. В заключительном матче группы украинки обыграли 4:3 пражскую Славию и, заняв второе место в квинтете, вышли в полуфинал.

В поединке 1/2 финала Сумчанка потерпела поражение 4:9 от немецкого Дюссельдорфера, а в матче за третье место одержала победу 4:1 над бельгийским Расингом.

Чемпионом турнира в итоге стал Дюссельдорфер, который в финале обыграл 11:3 Газиантеп.

Для Сумчанки эти медали Кубка европейских чемпионок стали четвертыми. Ранее украинская команда уже завоевывала серебро и дважды брала бронзу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индорхоккей

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