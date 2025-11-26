Россиянку не пустят на финал гимнастической Бундеслиги

Сняли с финала ради её безопасности.

Ангелина Мельникова не будет выступать в финале немецкой гимнастической Бундеслиги,сообщает DTL.

Управляющий директор команды Габи Фрезе заявила, что ради безопасности Мельниковой она не примет участие в финале в Гейдельберге.

Также в команде подчеркнули, что это решение принято исключительно с целью защиты всех причастных лиц.

Кроме того, в заявлении отмечалось, что никакие другие спортивно-правовые причины не применимы в отношении недопуска Ангелины к выступлению.

