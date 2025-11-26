iSport.ua
Русский Українська
Другие

Россиянку не пустят на финал гимнастической Бундеслиги

Сняли с финала ради её безопасности.
Вчера, 12:53       Автор: Валентина Чорноштан
Ангелина Мельникова / Getty Images
Ангелина Мельникова / Getty Images

Ангелина Мельникова не будет выступать в финале немецкой гимнастической Бундеслиги,сообщает DTL. 

Управляющий директор команды Габи Фрезе заявила, что ради безопасности Мельниковой она не примет участие в финале в Гейдельберге.

Также в команде подчеркнули, что это решение принято исключительно с целью защиты всех причастных лиц.

Кроме того, в заявлении отмечалось, что никакие другие спортивно-правовые причины не применимы в отношении недопуска Ангелины к выступлению.

Ранее, Украина выиграла золото групповых упражнений на ЧМ-2025

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
Ключевой полузащитник Барселоны пропустит ближайшие матчи Ключевой полузащитник Барселоны пропустит ближайшие матчи

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
Европа15:47
Ключевой полузащитник Барселоны пропустит ближайшие матчи
Теннис15:20
Стародубцева остановила серию неудач и пробилась дальше на ITF W75
Европа14:48
Звёздный полузащитник может уйти из Реала этим летом
Лига Чемпионов14:25
Полузащитник ПСЖ повторил достижение Месси и Роналду
НБА13:56
Главная звезда Уорриорз получила повреждение в матче с Хьюстоном
Формула 113:37
Андреа Стелла: "Ландо и Пиастри получат равные шансы на чемпионство"
Сборные12:39
Сборная Украины стартует в квалификации к ЧМ-2027
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK