Лучший игрок сборной Украины в Лиге наций переехал в греческий клуб

Доигрывающий сборной Украины и Эпицентра-Подолян Дмитрий Янчук сменил клуб.

Украинский волейболист присоединился к греческому Панатинаикосу. Детали трансфера не оглашаються.

Сам же спортсмен подписал контракт до конца сезона-2025/26.

Напомним, что 26-летний Янчук стал лучшим игроком сборной Украины в Лиге наций. Украинец закончил этап со 190 очками - лучший результат в команде, и пятый среди всех сборных.

Кроме того, в прошлом сезоне Янчук выиграл Суперлигу с Эпицентром-Подолян и стал MVP сезона.

Ранее также украинская спортсменка установила мировой рекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!