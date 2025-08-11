iSport.ua
Лучший игрок сборной Украины в Лиге наций переехал в греческий клуб

Дмитрий Янчук стал игроком Панатинаикоса.
Доигрывающий сборной Украины и Эпицентра-Подолян Дмитрий Янчук сменил клуб.

Украинский волейболист присоединился к греческому Панатинаикосу. Детали трансфера не оглашаються.

Сам же спортсмен подписал контракт до конца сезона-2025/26.

Напомним, что 26-летний Янчук стал лучшим игроком сборной Украины в Лиге наций. Украинец закончил этап со 190 очками - лучший результат в команде, и пятый среди всех сборных.

Кроме того, в прошлом сезоне Янчук выиграл Суперлигу с Эпицентром-Подолян и стал MVP сезона.

Ранее также украинская спортсменка установила мировой рекорд.

