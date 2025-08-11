Гречко выиграла Всемирные игры с рекордом планеты

Дублем для Украины завершились соревнования по подводному плаванию с ластами на 400 м на Всемирных играх-2025. София Гречко с мировым рекордом триумфовала в заплыве, а Анна Яковлева финишировала второй.

Победительница и ее соотечественница долго преследовали "нейтралку" Елизавету Купрессову. Обойти ее удалось после третьей четверти дистанции, а на финальных 50 м украинки разыграли "золото". Время Гречко – рекордные 3:11,8 минуты.

Для триумфаторки эта награда стала уже второй в китайском Чэнду. Ранее она выиграла золотую медаль в 200-метровке. Ранее награды в подводном плавании принесли Артур Артамонов и Анастасия Макаренко.

