Гречко выиграла Всемирные игры с рекордом планеты

Еще одна украинка составила компанию на подиуме.
Сегодня, 13:14       Автор: Антон Федорцив
София Гречко / Министерство молодежи и спорта Украины
Дублем для Украины завершились соревнования по подводному плаванию с ластами на 400 м на Всемирных играх-2025. София Гречко с мировым рекордом триумфовала в заплыве, а Анна Яковлева финишировала второй.

Победительница и ее соотечественница долго преследовали "нейтралку" Елизавету Купрессову. Обойти ее удалось после третьей четверти дистанции, а на финальных 50 м украинки разыграли "золото". Время Гречко – рекордные 3:11,8 минуты.

Для триумфаторки эта награда стала уже второй в китайском Чэнду. Ранее она выиграла золотую медаль в 200-метровке. Ранее награды в подводном плавании принесли Артур Артамонов и Анастасия Макаренко.

Напомним, американка Меган Романо присоединилась к Enhanced Games первой среди женщин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Всемирные Игры София Гречко

