Украинский звездный сумоист хочет получить японский паспорт

Проживающий в Японии сумоист Даниил Явгусишин, выступающий под местным именем Аонишики, намерен получить японский паспорт, об этом сообщает издание AP.

21-летний спортсмен покинул Украину после начала полномасштабного вторжения российских террористов и с тех пор начал стремительно набирать популярность в Японии.

Летом Даниил исполнил первый в карьере Кинбосе - победа над борцом со статусом Йокодзуна (высший ранг сумоистов, которым сейчас владеют два спортсмена). При этом украинец установил рекорд, победив соперника такого уровня на своем 12-м турнире в карьере, тогда как предварительным самым быстрым результатом было 14 турниров.

"Моя страна находится в очень сложной ситуации, однако я борец сумо, поэтому я хотел бы поговорить о сумо", – сказал на пресс-конференции Явгусишин на японском языке, который он быстро изучил.

"Сумно достаточно популярно в Украине, однако довольно редко кто-то занимается только сумо. Часто дети занимаются борьбой и сумо, или дзюдо и сумо".

Аонишики сказал, что не возвращался в Украину с момента прибытия в Японию, но, конечно, хотел бы ее посетить.

"Это место, где я родился, где я вырос. Это моя Родина, и там есть много людей, которых я знаю. Так что, если бы была возможность, я хотел бы поехать и посетить Украину".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!