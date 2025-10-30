Сознательное использование гаджетов становится нормой

40% респондентов отметили, что проводят с телефоном не менее четырех часов ежедневно.

Украинцы активно приобщаются к мировому движению цифрового детокса – тенденции, когда люди стремятся балансировать между онлайн-присутствием и полноценной жизнью вне гаджетов. По результатам опроса Viber Rakuten, в котором приняло участие более 36 000 украинских пользователей, 40% респондентов отметили, что проводят с телефоном не менее четырех часов ежедневно. При этом больше половины опрошенных составляли люди до 45 лет.

Аналитики связывают высокие показатели с условиями полномасштабной войны, подталкивающие граждан к постоянному мониторингу новостей и связи с близкими. Однако, несмотря на сложную ситуацию, растет запрос на цифровой детокс: пользователи начинают сознательно ограничивать время за смартфоном, используют счетчики экранного времени и отказываются от телефона в спальне.

«Глобальная тенденция такова: пользователи наконец-то начали осознанно подходить ко времени в сети и устанавливать строгие правила. Это очень положительные изменения – люди ищут равновесие между цифровым пространством и обычной жизнью», – отмечает Александр Бабенко, директор компании Casino.ua. Он подчеркивает, что в украинских условиях полностью отказаться от гаджетов невозможно, но важно научиться пользоваться ими сознательно, без зависимости.

Таким образом, даже в условиях нестабильности и информационной перегрузки, украинцы демонстрируют готовность к здоровым изменениям и стремятся к гармонии между работой, общением и отдыхом в цифровые сутки.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 19.10.2023 года выдана на основании решения Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №307 от 13.10.2023 года.

21+ УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!