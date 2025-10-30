iSport.ua
Русский Українська
Другие

Сознательное использование гаджетов становится нормой

40% респондентов отметили, что проводят с телефоном не менее четырех часов ежедневно.
Сегодня, 13:29       Автор: Василий Войтюк
Фото надано рекламодателем
Фото надано рекламодателем

Украинцы активно приобщаются к мировому движению цифрового детокса – тенденции, когда люди стремятся балансировать между онлайн-присутствием и полноценной жизнью вне гаджетов. По результатам опроса Viber Rakuten, в котором приняло участие более 36 000 украинских пользователей, 40% респондентов отметили, что проводят с телефоном не менее четырех часов ежедневно. При этом больше половины опрошенных составляли люди до 45 лет.

Аналитики связывают высокие показатели с условиями полномасштабной войны, подталкивающие граждан к постоянному мониторингу новостей и связи с близкими. Однако, несмотря на сложную ситуацию, растет запрос на цифровой детокс: пользователи начинают сознательно ограничивать время за смартфоном, используют счетчики экранного времени и отказываются от телефона в спальне.

«Глобальная тенденция такова: пользователи наконец-то начали осознанно подходить ко времени в сети и устанавливать строгие правила. Это очень положительные изменения – люди ищут равновесие между цифровым пространством и обычной жизнью», – отмечает Александр Бабенко, директор компании Casino.ua. Он подчеркивает, что в украинских условиях полностью отказаться от гаджетов невозможно, но важно научиться пользоваться ими сознательно, без зависимости.

Таким образом, даже в условиях нестабильности и информационной перегрузки, украинцы демонстрируют готовность к здоровым изменениям и стремятся к гармонии между работой, общением и отдыхом в цифровые сутки.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 19.10.2023 года выдана на основании решения Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №307 от 13.10.2023 года.

21+ УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лидер Далласа покинул матч в первой четверти из-за боли в голени Лидер Далласа покинул матч в первой четверти из-за боли в голени
Кубок Украины: Феникс-Мариуполь вышел в четвертьфинал, онлайн-трансляция матча Металлист 1925 - Агробизнес Кубок Украины: Феникс-Мариуполь вышел в четвертьфинал, онлайн-трансляция матча Металлист 1925 - Агробизнес
Сборная Украины по хоккею объявила расписание матчей на ноябрь Сборная Украины по хоккею объявила расписание матчей на ноябрь
Ливерпуль, установив исторический антирекорд в Кубке Лиги Ливерпуль, установив исторический антирекорд в Кубке Лиги

Видео

Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео
Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

НБА15:40
Лидер Далласа покинул матч в первой четверти из-за боли в голени
Украина15:15
Кубок Украины: Феникс-Мариуполь вышел в четвертьфинал, онлайн-трансляция матча Металлист 1925 - Агробизнес
Украина15:11
Сборная Украины по хоккею объявила расписание матчей на ноябрь
Европа15:02
Ливерпуль, установив исторический антирекорд в Кубке Лиги
Украина15:00
Аматорский Агротех лишь в серии пенальти проиграл в 1/8 финала Кубок Украины
Европа14:45
Опытный защитник может покинуть Боруссию следующим летом
Формула 114:15
Ферстаппен оценил шансы на свое чемпионство в сезоне F1
Европа14:04
Тренер Ливерпуля признает проблемы в команде после поражения в Кубке лиги
Европа13:57
Артем Довбик отличился в матче Серии А и получил высокую оценку за игру
Европа13:35
Полузащитник ПСЖ отказался от АПЛ и останется в Париже
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK