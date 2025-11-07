Украинская спортсменка отстранена от соревнований из-за допинга

Украинская прыгунья с трамплина Татьяна Пилипчук дисквалифицирована на два года из-за положительного допинг-теста.

По информации Национального антидопингового центра, в её пробе было обнаружено запрещённое вещество фуросемид. Оно входит в список запрещённых препаратов Всемирного антидопингового агентства.

Отмечается, что фуросемид способствует резкому снижению массы тела и обладает маскирующим эффектом, который может затруднять выявление других запрещённых веществ в организме.

Дисквалификация Пилипчук началась 17 сентября 2025 года и завершится 16 сентября 2027 года. Таким образом, украинская спортсменка пропустит Олимпийские игры 2026 года и весь следующий сезон.

Добавим, что лучшим результатом Пилипчук является 15-е место на Континентальном кубке в 2021 году.

