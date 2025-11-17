Украинские волейболистки обеспечили выход в плей-офф чемпионата мира-2025

Два украинских дуэта пробились далее в ЧМ.

Украинские пляжные волейболистки Ангелина Хмиль, Валентина Давидова, Татьяна Лазаренко и Дарья Романюк вышли в плей-офф чемпионата мира 2025.

Украинки не смогли одолеть представительниц Бразилии, однако это не помешало им занять в своих группах вторые места и пройти в плей-офф.

Теперь стоит ожидать жеребьёвки. Отмечается, что матчи первого раунда плей-офф состоятся 18–19 ноября.

Добавим, что мужская сборная Украины по волейболу узнала своих соперников на чемпионате Европы 2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!