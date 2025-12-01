iSport.ua
«Рождественский драйв» от GGBET: зимняя серия активностей

Призовой фонд каждого турнира составляет 1 000 000 грн
Вчера, 19:43       Автор: Василий Войтюк
GGBET запускает новогоднюю акцию «Рождественский драйв», которая пройдет на ggbet.ua с 1 декабря по 15 января. Основой промо станет турнирная серия из трёх этапов, а в декабре игроки дополнительно получат доступ к адвент-календарю и эксклюзивным квестам.

Турниры разделены на три последовательные стадии: «Турнирный спринт» (1–15 декабря), «Рождественское первенство» (16–31 декабря) и финальное «Новогоднее гран-при» (1–15 января). По итогам каждого этапа игроки из верхних позиций турнирных таблиц получат денежные вознаграждения и призы, среди которых телевизор LG MiniLED 86, iPhone 17 Pro Max, iPad Pro 13 M4, MacBook Pro 14 M4, электросамокат Сегвей, проектор Хайсенс про, холодильник Смег и другие подарки. Призовой фонд каждого турнира составляет 1 000 000 грн, и все физические призы можно заменить на денежный эквивалент.

Количество призовых мест — 250 в каждом турнире (всего 750 за три этапа). Баллы начисляются за каждые 30 грн выигрыша в слотах, участвующих в турнире: например, если один спин принёс 1500 грн выигрыша, игрок получает 50 баллов. Чтобы присоединиться к турниру, нужно перейти на страницу турниры и нажать кнопку «Принять участие».

Декабрь в рамках акции дополняют две отдельные активности. «Календарь GG-бонусов» работает как адвент-календарь: каждый день открывается новая ячейка с бонусом, а всего в этом блоке будет разыграно до 300 000 грн бонусных средств и 3 000 фриспинов*. «Драйвовый квест» предлагает еженедельные челленджи, за прохождение которых предусмотрены эксклюзивные офферы и улучшенные бонусы.

Подробности и условия участия — на официальном сайте ggbet.ua.

Предложение действует на сайте ggbet.ua на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий, определённых решением СНБО, введённым в действие указом Президента Украины).

*Под предоставлением бонуса/фриспина понимается его приобретение игроком за одну копейку с баланса его личного кабинета.

21+

Реклама

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

