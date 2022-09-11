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Украинец Кулик выиграл медаль чемпионата мира по борьбе

Для Украины это первая медаль мирового первенства.
Сегодня, 21:25
Андрей Кулик (в красном), UWW
Андрей Кулик (в красном), UWW
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В столице Сербии Белграде стартовал чемпионат мира по борьбе. В категории до 72 килограммов среди борцов греко-римского стиля Украину представлял Андрей Кулик.

Наш спортсмен в первом же раунде проиграл хозяину соревнований Али Арсалану, но из-за того, что серб вышел в финал (который в итоге выиграл), Кулик принял участие в утешительных столкновениях.

В первой он одолел венгра Роберта Фритша, далее легко справился с литовцем Криступсом Шлейвой, а в схватке за бронзу преодолел француза Ибрагима Ганема.

Серебро в этой категории завоевал азербайджанец Улву Ганидзе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борьба
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