Украинец Кулик выиграл медаль чемпионата мира по борьбе
Для Украины это первая медаль мирового первенства.
В столице Сербии Белграде стартовал чемпионат мира по борьбе. В категории до 72 килограммов среди борцов греко-римского стиля Украину представлял Андрей Кулик.
Наш спортсмен в первом же раунде проиграл хозяину соревнований Али Арсалану, но из-за того, что серб вышел в финал (который в итоге выиграл), Кулик принял участие в утешительных столкновениях.
В первой он одолел венгра Роберта Фритша, далее легко справился с литовцем Криступсом Шлейвой, а в схватке за бронзу преодолел француза Ибрагима Ганема.
Серебро в этой категории завоевал азербайджанец Улву Ганидзе.