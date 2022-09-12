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Украинец Фильчаков завоевал бронзу на чемпионате мира по борьбе

Спортсмен принес Украине вторую медаль нынешнего мирового первенства.
Вчера, 22:53
Ярослав Фильчаков / uww.org
Ярослав Фильчаков / uww.org
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Украинец Ярослав Фильчаков стал бронзовым призером чемпионата мира-2022 по греко-римской борьбе, который проходит в эти дни в Белграде.

Украинский спортсмен в весовой категории до 82 кг в предварительном раунде одолел Дениса Хорвата из Словакии (9:0), Синха Харприта из Индии (3:1) и Пеймана Солтанморада Почтама из Ирана (5:2).

В полуфинале украинец уступил будущему чемпиону мира Бурхану Акбудаку из Турции (1:5), а в схватке за бронзу выиграл у грузина Гели Болквадзе (3:1).

Эта медаль чемпионата мира стала для Фильчакова первой в карьере и второй для Украины на нынешнем первенстве.

Ранее бронзу чемпионата мира также завоевал украинец Андрей Кулик.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борьба греко-римская борьба Ярослав Фильчаков
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